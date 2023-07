112-nieuws: auto's botsen op A2 • politie en boer helpen vee een handje

21.35

Als agent in de Eindhovense binnenstad kun je de meest verrassende meldingen of verzoeken krijgen. Maar een handje helpen bij het naar een wei terugsturen van loslopende koeien? Toch was het een serieuze vraag, maar wel van de collega’s van het team Best-Oirschot. Ze konden zaterdagavond om elf uur wat hulp gebruiken, zo lieten ze via Instagram weten.

In het buitengebied tussen Best en Boxtel waren veertig koeien op de weg terecht gekomen. De stadse agenten sprongen graag bij en ze zagen inderdaad een grote groep loslopend vee. Samen met hun collega’s dachten ze de dieren binnen een met politielint afgezet weiland te kunnen houden. Mensen luisteren in de regel beter. De koeien gingen juist (letterlijk) door het lint. Ondertussen was contact gezocht en gekregen met de eigenaar van de koeien. Naar hem wilden ze wel luisteren en samen met de agenten wist de boer de koeien wel (snel) terug in de wei te zetten.