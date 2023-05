Kijkje tussen de smurrie en smerigheid in het methlab in Oud Gastel

Journalisten mochten woensdagmorgen een kijkje nemen in een drugslab dat dinsdag werd gevonden in een garage bij een huis in Oud Gastel. Er werden crystal meth gemaakt. Binnen staat een verzameling gasflessen, een speciekuip met bruine drab en vieze vrieskisten. 'Meth' of 'ice' is niet meer weg te denken, maar methlabs blijven zeldzaam in Brabant.

De gordijnen zijn dicht. Het is niet te zien of er mensen binnen zijn in het huis aan de Meirstraat aan de rand van Oud Gastel. Ze leefden op zichzelf, wordt er gefluisterd. Bloedspetters op de oprit herinneren aan de worsteling dinsdagavond tussen een verdachte en agent.

Vanaf de straat is weinig te zien. Een aanhanger met een crossauto erop en eentje met blikken en andere troep belemmeren het zicht. Achter in de tuin staat de garage. Daar draait alles om. De politie liet woensdag de media even binnen.

Gevaarlijk

Rode cilinders liggen op het gazon. "Met waterstofgas", zegt een specialist van de politie. "Die sluiten ze aan op de ketel voor het kookproces." Het spul is gevaarlijk bij open vuur van bijvoorbeeld gasbranders. Die staan binnen.

De garagedeur is open gezet, voor frisse lucht. Een roestvrijstalen ketel staat te blinken in het midden van de garage. "Op maat gemaakt", zegt een politie-expert. Erachter staan twee grote gasflessen, onbeholpen met een touwtje rechtop gezet.

Smurrie

Bakken met opschrift 'caustic soda' staan buiten op het stoepje. Geen drugslab zonder deze grondstof.

De zijdeur naar de garage is afgeplakt, tegen pottenkijkers. Binnen hangt gereedschap aan de muur, schappen met legale spullen zoals een koffiezetapparaat. En verder koelkasten met bier, nul-procent. Tot zover de normale dingen.

Drijvend drugslab

De rest van de spullen is opvallend. Besmeurde vriezers, een weegschaaltje, een grote speciekuip half gevuld met bruine smurrie. Jerrycans met grondstoffen en ook afval.

Op de grond ligt een dekseltje van een wit met blauw plastic bakje dat je vaker ziet in labs. Hetzelfde plaatje als in het drijvende drugslab in de oude haven van Moerdijk, deze maand vier jaar geleden.

De alarmbellen gingen toen af bij de politie, want meth was nieuw. Het bleek een blijvertje. Vorig jaar waren er landelijk waren 105 drugslabs, 15 daarvan maakten meth. Vooral buiten Brabant doken die labs soms op.

Verstopt

Oud Gastel is dus een beetje een uitzondering tussen al die 'klassieke' labs met amfetamine, xtc en ghb. Misschien zitten ze goed verstopt.

Want het is duidelijk dat het 'garagelab' in Oud Gastel vooral uit kleine, legale onderdelen bestaat, zoals de centrifuges en een vergiet. Spullen die je ongemerkt naar binnen sjouwt. Behalve dan het duizendlitervat, de zogenoemde ibc, In de hoek van de garage. Er zit een aangekoekte laag smurrie op.

Bakjes

Er naast, weer zo'n wit bakje met blauwe deksel. Een specialist opent het bakje voorzichtig. Witte kristallen glinsteren. "Kijk eens", zegt hij tegen zijn collega's. Een agente pakt een infraroodtester en die wijst positief uit: crystal meth.

Er staan meer van dit soort bakjes, zeker drie. Bij elkaar alleen al goed voor een handelswaarde van tienduizenden euro's, op straat en in het buitenland nog veel meer. Een exportproduct is het, duurder dan cocaïne, dus winstgevender.

Na recordjaar 2020 was het even rustig in de Brabantse drugsindustrie. Maar hij lijkt weer op te opleven, zeker de voorbije anderhalf jaar. Alleen het valt op dat de grote labs en methlabs nauwelijks worden gevonden.

Drugslab gevonden, bewoonster vecht met arrestatieteam