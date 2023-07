Franky en Coen gaan na raketaanval toch weer friet bakken in Oekraïne

Frietbakkers Franky van Hintum (54) uit Helmond en Coen van Oosten (50) uit Waspik moesten rennen voor hun leven bij een raketaanval. Toch plannen de twee weer een nieuwe reis naar Oekraïne. Voor de dertiende keer gaat het duo friet bakken voor bewoners het land in oorlog. "Dit sterkt ons alleen maar," zegt Frank.

"We hebben het met alle geluk van de wereld overleefd", realiseert Frank zich nog altijd. "De beelden blijven in je hoofd." Eind vorige maand raakte het duo lichtgewond bij een raketaanval in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Beide mannen kwamen er vanaf met wat snij- en schaafwonden aan handen en armen.

De twee zaten op dat moment in een restaurant te eten. Het gebouw stortte deels in en mensen lagen onder het puin. "We gaven het meisje aan de kassa nog fooi. Een paar seconden later was ze er niet meer. Dat is niet te bevatten. Het is het bewijs dat onze reis nog nodig is."

"We hebben de afgelopen dagen flink rust genomen en voelen ons gelukkig veel beter nu", zegt Franky opgelucht. Hij gaat maandagmiddag weer met Coen overleggen over de nieuwe trip. Waarschijnlijk gaat dat in de eerste of tweede week van september gebeuren.