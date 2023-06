Coen raakte gewond bij de raketaanval. Volgende 1/2 Frietbakkers moesten rennen voor hun leven na raketaanval: 'Het was chaos'

De schrik zit er goed in bij frietbakkers Franky van Hintum (53) uit Helmond en Coen van Oosten (49) uit Waspik. Dinsdagavond raakte het duo lichtgewond bij een raketaanval in de Oekraïense stad Kramatorsk, in het oosten van het land. "Uit het niets was een enorme knal te horen. Het gebouw stortte deels in en mensen lagen onder het puin. Geschreeuw en paniek. Zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt", vertelt Franky woensdagmorgen in het radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant. Bij de raketaanval zijn acht doden gevallen.

Tijdens de raketaanval zaten Franky en Coen te eten in een restaurant. Ook het doorgaans rustige duo moest plotseling rennen voor hun leven. "Het duurde even voordat we elkaar weer vonden. Franky heeft nog een moeder met een kind naar buiten geholpen. Ik ben terug het restaurant in gelopen omdat ik mijn telefoon had laten liggen", zegt Coen. Een actie die door zijn collega Franky als 'niet zo slim' wordt omschreven. "Heel vaak volgt er nog een tweede aanval. Op dat moment zijn de hulpdiensten aanwezig en stromen er mensen toe. De tweede aanval zorgt dan voor nog meer slachtoffers. Dit was honderd procent een aanval op een burgerdoel", beschrijft Franky.

"We zijn in een oorlogsgebied. Dan kan dit gebeuren."