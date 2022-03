Oekraïense vluchtelingen zijn maar al te blij met friet van Franky en Coen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Franky en Coen uit Helmond zijn met hun frietkraam naar de Poolse grens afgereisd om de vluchtelingen uit Oekraïne een hart onder de riem te steken.

De garnalenkroketjes gaan hard, de kipcorns ook. En frietjes, die zijn natuurlijk het meest gewild. Franky en Coen uit Helmond zijn met hun frietkraam naar de Poolse grens afgereisd om de vluchtelingen uit Oekraïne een hart onder de riem te steken. De twee werken onafgebroken door, want de vraag naar friet is groot. Maar ze zijn ook stil van dat wat ze om zich heen zien gebeuren. "Ik kijk niet te veel rond, want het ziet er heftig uit, al dat leed."

Zestien uur lang waren Franky van Hintum uit Helmond en zijn compagnon Coen van Oosten onderweg naar de Poolse grens om iets te kunnen doen voor de slachtoffers van de oorlog. Twee overvolle busjes en een bijbehorende snackkraam namen ze mee, plus een enorme hoeveelheid snacks en snoep. De friet wordt in Polen geleverd, iedere dag zo'n duizend kilo.

"De bommen vielen continu, we konden niet eens meer slapen."

Valentina uit Charkov is een van de velen die een bestelling doet bij Franky en Coen. Ze vertelt hoe ze met z'n vijven zijn gevlucht. Onder hen is iemand die invalide is, dus verder reizen is lastig. "De situatie was niet meer te houden", zegt ze. "De bommen vielen continu, we konden niet eens meer slapen." Zoveel hulp van zoveel kanten, ze had het niet verwacht. "Ik had gehoord dat de Polen niet zo gastvrij waren voor Oekraïense mensen, maar het tegendeel is waar. We worden door iedereen goed geholpen." Een jongen komt een frietje en een snack halen. Ook hij moest zijn huis halsoverkop ontvluchten toen er bij hem in de buurt plotseling drie bommen vielen. Hij is onderweg naar Duitsland, waar hij een tante heeft wonen.

Deze moeder en dochter zijn maar al te blij met alle hulp.

Een moeder uit dochter uit Odessa zijn ontroerd door de vele hulp die ze krijgen. Op de vraag of de frietjes lekker zijn, gaan de duimen omhoog en verschijnen er tranen in de ogen.

"Ze juichten naar ons bij aankomst, ik kreeg er tranen van in m'n ogen."