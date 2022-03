Franky en Coen bakken friet bij Oekraïense grens: ‘Heftiger dan ik dacht’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Franky en Coen bakken friet in Polen: ‘Het is heftiger dan ik had gedacht’

Ze zijn er, de stekker zit erin en het frietvet wordt warm. Aan de grens tussen Polen en Oekraïne heeft Franky van Hintum uit Helmond zijn frietkraam geïnstalleerd. Zijn Oekraïense schoonfamilie zit vast in Kiev. En dus wilde hij die kant op om iets te doen. Samen met zijn compagnon Coen van Oosten is hij afgereisd om daar friet te bakken voor Oekraïense vluchtelingen. “Het is heftig, hier zijn doet meer met me dan ik had gedacht.”

Lobke Kapteijns & Noël van Hooft Geschreven door

In twee overvolle busjes en een bijbehorende snackkraam, zijn ze in zo'n twintig uur naar Polen gereden. Een enorme hoeveelheid snacks en snoep zijn meegegaan die kant op. De friet wordt in Polen geleverd, iedere dag zo'n duizend kilo. Onderweg hebben ze in dat buurland van Oekraïne nog een tussenstop gemaakt bij frietfabrikant Aviko. Die doneerde vijfhonderd kilo friet voor de eerste dag. Net over de grens bij de Oekraïense stad Lviv, komen dagelijks duizenden Oekraïners de grens over. Dat is de plek waar Franky zijn wagen installeert.

"Ze juichten naar ons bij aankomst, ik kreeg er tranen van in m’n ogen. Je merkt dat ze blij zijn dat je hier bent."

Ze krijgen een ontzettend warm onthaal bij aankomst. Iedereen helpt ze om hun snackkraam op het drukke plein tussen de andere eettentjes te manoeuvreren. Dat doet wat met Franky. “Ze juichten naar ons bij aankomst, ik kreeg er tranen van in m’n ogen. Je merkt dat ze blij zijn dat je hier bent.” De kraam heeft een plekje op een groot plein van een winkelcentrum, vlakbij een oude supermarkt. Het is een chaos. Mensen grabbelen in kleding op straat. Er rijden wagens af en aan met spullen. In het nabijgelegen gebouw verblijven zo’n duizend mensen die gevlucht zijn.

"Normaal zie je dit niet live voorbij komen, alleen op tv."

Als hij een ronde maakt over het terrein raakt hij zichtbaar geëmotioneerd door wat hij ziet. “Je ziet hier duizenden mensen met hun ziel onder de arm lopen. Ik ben hier pas net, het is heftiger dan ik gedacht had. Normaal zie je dit niet live voorbij komen, alleen op tv.” Een van de belangrijkste redenen dat Franky en Coen hier staan, is de schoonfamilie van Franky. Zij wonen in Kiev en kunnen niet weg. Franky kon niet stilletjes thuis afwachten. “Ik hoop dat ze nog deze kant op kunnen komen maar dat ziet er niet naar uit. Ik probeer er niet teveel aan te denken, want ik kan niets doen. Dit is wat we wel kunnen: friet bakken.”

Mensen zoeken op straat naar kleding (foto: Noël van Hooft).