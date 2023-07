Een gloednieuwe school, maar al 3 jaar geen gymzaal: 'Te gek voor woorden'

Al bijna drie jaar heeft het Strabrecht College in Geldrop een gloednieuw gebouw, maar geen gymzalen. Die zijn nog altijd niet gebouwd. "Te gek voor woorden", vindt de 19-jarige leerling Manolito Adang. Hij startte een petitie die ruim 600 keer is ondertekend.

"Het is absurd en belachelijk dat een middelbare school geen eigen gymzaal heeft", vindt Manolito. Hij wil dat de gemeente opschiet met de bouw. "Ik heb me daar zo aan gestoord", zegt de leerling, die net zijn vwo-diploma heeft gehaald. Bouwtekeningen zag hij volop, maar een zaal nooit.

"Je blijft maar fietsen. Eerst naar school, dan naar de gymzaal en weer terug voor de andere lessen", zegt hij. De leerlingen krijgen les in drie andere zalen in Geldrop en Mierlo. "Je bent al snel 25 minuten van de gymles kwijt aan heen en terug fietsen. Dan blijf er nog maar een uurtje voor de les over. Dat is zonde."

Minder aantrekkelijk

Manolito denkt dat nieuwe leerlingen nu minder snel voor de school kiezen. "Dan kiezen ze bijvoorbeeld liever voor het Carolus Borromeus College in Helmond. Daar hebben ze wel een gymzaal bij de school."

De scholier krijgt veel reacties op zijn digitale handtekeningenactie. "Docenten, ouders en leerlingen hebben getekend. Ik had niet zo veel reacties verwacht. Iedereen schaart zich achter de leerlingen. Heel fijn dat het nu aandacht krijgt." Van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft hij nog niets gehoord.

De school laat in een reactie weten: "Het is heel bijzonder dat een leerling dit opstart." Een woordvoerder wil verder weinig kwijt omdat dit een zaak voor de gemeente is.

Lang aan gestoord

Manolito studeert volgend jaar in Nijmegen. Hij heeft zelf dus niks meer aan de nieuwe sporthallen. Waarom hij zich dan toch inzet? "Ik heb me er zo lang aan gestoord, ik moest het nu nog aanpakken. Ik doe het voor alle leerlingen die nog komen."

De gemeente Geldrop-Mierlo zegt de zorgen van de indieners van de petitie te begrijpen. "We nemen die uitermate serieus. We verwachten in september meer duidelijkheid. Dan neemt de gemeenteraad hierover een besluit.”

Eerder is namelijk besloten om andere gymzalen op te knappen, maar sinds 2022 ligt er toch een verzoek voor nieuwbouw bij de school.