4 dieren en planten die een vloek zijn voor onze natuur

Dat het 'keimooi' wonen is in Brabant, hoef je ons niet te vertellen. Ook veel dieren en planten komen graag naar onze provincie. Alleen zijn we niet met alle soorten even blij, omdat ze bijvoorbeeld hinder veroorzaken of andere soorten verdringen. Boswachter Frans Kapteijns noemt een paar 'invasieve' soorten die het onze eigen natuur net wat moeilijker maken.

Rik Claessen Geschreven door

"Er zijn wel meer soorten waar we last van hebben. Van sommige net wat meer dan van andere," zegt Frans voordat hij aan zijn lijstje begint, "maar deze vier zijn wel een grote bedreiging." Ook heeft hij nog een boodschap voor vakantiegangers: "Laat planten die hier niet groeien mooi daar! En dat geldt ook voor dieren die hier niet voorkomen." Veel dieren en planten waar Frans niet blij mee is, zijn door mensen hierheen gebracht. "Het is leuk dat we overal ter wereld naartoe kunnen. Het is wel vervelend dat we van alles meenemen. We willen graag alles laten zien, van vissoorten tot planten, zonder dat we doorhebben wat voor een gevolgen dat heeft." Japanse duizendknoop Deze exotische woekerplant steekt vanaf juli tot en met september de kop op. De plant groeit snel en hard. Zijn sterke wortelstokken en stengels veroorzaken schade aan bouwwerken. Stoepen, funderingen en zelfs asfalt zijn niet veilig, om maar over de bermen en waterkanten nog maar te zwijgen. "Hij verdringt andere plantensoorten. Dat zorgt voor eentonige natuur zonder afwisseling", legt Frans uit. Door zijn krachtige groei verdringt hij dus plantensoorten. "Inheemse plantensoorten groeien minder en insecten als vlinders hebben er ook last van", vertelt Frans. Die dieren hebben er baat bij als er veel verschillende plantensoorten in de buurt groeien."

De Japanse duizendknoop (foto: ANP/Hollandse Hoogte/Persbureau Meter)

Amerikaanse rivierkreeften "Ze wandelen zo heel Brabant door, met de scharen voorop." Dat maakt deze agressieve kreeftensoort zo vervelend, volgens Frans. "Dan lopen ze van plas naar plas en maken ze ook daar weer alles dood." De kreeften lopen al een flinke tijd rond in Nederland. Ze zijn voor het eerst gezien in 1985. Ze hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en kunnen zich daarom razendsnel vermenigvuldigen. "Ze zijn vervelend, maar als je ze vangt wel hartstikke lekker!", lacht Frans. De kreeften zijn namelijk in erg veel landen een delicatesse. Dat betekent niet dat je meteen de natuur in mag trekken om een Michelinmaaltijd te vangen. Exotische dieren mogen alleen met speciale vergunningen gevangen worden.

De rivierkreeft (foto: Jeanine van den Berg).

Reuzenberenklauw Net als de Japanse duizendknoop groeit de reuzenberenklauw enorm hard. Hij bedreigt niet alleen andere plantensoorten, maar is ook gevaarlijk voor mensen. "Je kunt zelfs blind worden als je het sap van deze plant in je ogen krijgt", waarschuwt Frans. Deze plant, die wel vijf meter hoog kan worden, groeit vooral langs de waterkant, wegen en spoorwegen. Ze hebben scherpe driehoekige insnijdingen, een duidelijk ‘gezaagde’ bladrand en. Ze zijn licht- tot donkergroen en licht glanzend. Het sap kan leiden tot ernstige brandwonden. Zelfs met lichte aanraking kan je al brandblaren krijgen. Dat gebeurt niet meteen, maar pas wanneer er zonlicht komt op de plek waar je de plant hebt geraakt.

Reuzenberenklauw (foto: Noor van Gulik)

Zonnebaars Als laatste nóg een diersoort die dood en verderf zaait: de zonnebaars. "Ze eten alle eitjes en larven van insecten, vissen en amfibieën op." Ook deze soort heeft hier bijna geen natuurlijke vijanden. Voortplanten is dus een peulenschil. "Alleen de snoek lust ze wel. Die zwemmen helaas niet overal. Het probleem oplossen kost dus erg veel geld", legt Frans uit. Ook in de vorige stuifmail kwam de zonnebaars aan bod: "Natuurbeschermers zijn helemaal niet blij met deze vissoort, want dit is een heel vervelende invasieve soort. Die is ooit uitgezet in de Benelux door onverstandige mensen en is inmiddels een vloek in ons zoetwater."