Dorpje met 275 inwoners ingesloten door vakantieparken en ligplaatsen

Een vakantiepark met 550 huizen en 400 ligplaatsen voor boten vinden de 275 inwoners van Linden veel te massaal. Het dorpje ligt op een schiereiland midden tussen de Kraaijenbergse Plassen en heeft nu al veel overlast door het toerisme. De bewoners zijn bang dat dat met de komst van het nieuwe vakantiepark alleen maar erger wordt.

Han Ribberink is lid van de dorpsraad en is al een hele tijd bezig met de komst van het nieuwe vakantiepark. Hij bouwde in 2012 zijn huis in Linden en geeft een rondleiding door het dorp. “Linden is een heerlijk dorp”, zegt Han terwijl hij door de Kerkstraat loopt. “We zijn met 275 mensen. We doen heel veel dingen samen. Zo zijn er dertien verenigingen. Het is echt ons kent ons.” Maar toch heeft Linden ook een keerzijde. Het ligt prachtig met al het water en natuur eromheen en dat trekt veel toeristen. “Ja, dat is het nadeel van Linden”, zegt hij. “Al die scooters, solexen, racefietsen, campers en boten komen allemaal hier door de straat.”

"Park wordt vijf keer zo groot als Linden."

Veel van de boten gaan achter op trailers naar de boothelling net buiten het dorp naast de camping. Het is de enige plek waar mensen hun boot in het water kunnen laten om een dagje te varen op de plassen. “Nu is het rustig”, zegt Han. “Maar op warme zomerse dagen staat het hier helemaal vol. Dan zijn er wachttijden van meer dan twee uur voor de helling. En al die boottrailers gaan door het dorp.” Rondom Linden zijn nu al verschillende vakantieparken. Aan de rand van het dorp ligt camping ’t Loo met een jachthaven en Europarcs zit verderop. Daar staan 120 vakantiehuizen. Het nieuwe vakantiepark van Topparken gaat Dommelsvoort heten. Er komen 550 vakantiehuizen en een jachthaven voor 400 boten. “Als je bedenkt dat Linden 105 huizen telt, dan wordt dat park vijf keer zo groot als het dorp. Dat is enorm”, zegt Han.

"Alles aan doen om Linden leefbaar te houden."

Niet ver buiten het dorp, vlakbij een smalle ophaalbrug moet het centrum van het park vakantiepark komen. Daar komt dan bijvoorbeeld de supermarkt, maar ook horeca. "Het is veel te dicht bij ons dorp", zegt Han. "Er komen volgens de plannen hier ook twee woontorens van 19 meter hoog. En er komt een groot terras. Daar mogen 156 dagen van het jaar evenementen gehouden worden. Al het licht en geluid krijgen wij over ons dorp heen." De kans dat de dorpsraad het vakantiepark kan tegenhouden is klein. “Het staat al sinds 2012 in het bestemmingsplan. Dus het mag”, zegt het dorpsraadslid. “Maar we willen er alles aan doen dat het voor Linden zo leefbaar mogelijk blijft. Ik hoop dat het we vakantiepark zo kunnen bijsturen dat het hier fijn wonen blijft.” Wil jij jouw verhaal met ons delen. Dat kan. Redacteuren van Omroep Brabant zitten van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli in dorpshuis De Burcht aan de Kerkstraat 44 in Linden. Je bent daar welkom om jouw verhaal met ons te delen. Maar je kan ons ook mailen op [email protected] of bellen of appen naar 040-2949492. LEES OOK: Megavakantiepark in de buurt van twee kleine dorpen

Hier aan de Kraaijenbergse Plassen moet het vakantiepark komen (foto: TopParken)