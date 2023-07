Ging Alex Schot te ver met handel zelfmoordpoeder, rechtbank doet uitspraak

De rechtbank in Den Bosch doet vanmiddag om 12 uur uitspraak in de zaak tegen Alex Schot. De 30-jarige Eindhovenaar wordt ervan verdacht het dodelijke Middel X te hebben verkocht. Twee weken geleden eiste justitie vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen hem. Hoe zat het ook al weer met dit zogenaamde zelfmoordpoeder en de verkoper?

Alex Schot werd in juli 2021 aangehouden nadat verschillende mensen waren overleden na de inname van een middel dat de Eindhovenaar aan hen zou hebben verkocht. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezitten van 3300 anti-braakpillen die hij ook verkocht en het witwassen van 89.000 euro.

Lijdensweg

Schot verkocht het middel, omdat hij vindt dat mensen zelf mogen kiezen wanneer zij overlijden. Zo verkocht hij in een paar jaar tijd het middel aan minstens 1600 mensen in Nederland en in het buitenland. Volgens hem zou het middel tot een zachte dood leiden.

Maar dat is niet altijd zo. Sommige van de mensen die het middel innamen, kregen voordat zij stierven een paniekaanval of een epileptische aanval. Ook zijn er verhalen bekend van mensen die spijt kregen nadat ze het middel al hadden ingenomen. Nabestaanden vonden dat er geen sprake was van een 'zachte dood', zoals Schot beloofde, maar noemden het tijdens de zitting 'een lijdensweg'.

Vier jaar

Volgens de advocaat van de Eindhovenaar is het niet helemaal duidelijk dat alle tien de mensen die het Openbaar Ministerie (OM) aanhaalt zijn overleden door spullen van zijn cliënt. Er zijn volgens hem meerdere handelaars actief. "Met een strafeis van vier jaar heeft het OM geen oog voor de mens die cliënt is", zei hij twee weken geleden tijdens de rechtszaak.

Toch eiste het OM die vier jaar wel. Volgens de officier ging Schot professioneel te werk. Zijn appartement diende jarenlang als productieplaats voor de middelen. Schot leefde volgens het OM 'goed' van de handel in de zelfdodingspakketten, die hij voor 45 euro per stuk verkocht.

Er wordt hem extra verweten dat hij geen vragen stelde aan de klanten. Iedereen kon de pakketten bestellen; gegevens of waarom kopers het middel wilden werd hem niet gevraagd.

De uitspraak is op dinsdag 18 juli om 12 uur.

