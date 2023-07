Handel in zelfmoordpoeder: 4 jaar cel geëist tegen Alex Schot

Justitie eist vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen Alex Schot, de 30-jarige Eindhovenaar die er van wordt verdacht het dodelijke Middel X te hebben verkocht. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt zijn handel 'professioneel en grootschalig'. Zijn appartement was ingericht als 'productieplaats' waar hij Middel X verkocht aan meer dan duizend mensen, die hij een zachte dood beloofde. Een belofte die hij volgens het OM niet waar kon maken.

Schot wordt verdacht van hulp bij zelfdoding door 1600 keer Middel X te verstrekken per post, zowel in Nederland als in het buitenland. Tien mensen zijn er door om het leven zijn gekomen. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van 3300 anti-braakpillen die hij ook verkocht, en het witwassen van 89.000 euro die hij met zijn handel verdiende.

Het OM zegt dat er sinds de aanhouding van Schot in oktober 2021 nog meer klanten van hem zijn overleden. En omdat hij zoveel pakketjes heeft verkocht is de verwachting dat dat aantal nog verder op gaat lopen.

Geen 'zachte dood'

Aan het begin van de tweede zittingsdag benoemde de officier van justitie de vele steunbetuigers die beide dagen in de rechtszaal aanwezig zijn. "Deze zaak wordt door velen aangegrepen om te laten weten dat ze het eens zijn met Alex. Ze pleiten voor een zachte dood." Maar daarvan is volgens het OM lang niet altijd sprake bij het gebruik van Middel X. "Soms duurt het wel veertig uur voordat iemand overlijdt."

Om dat te illustreren worden ook dinsdag meerdere zaken aangehaald waarbij mensen Middel X namen en vervolgens een epileptische aanval of paniekaanval kregen en een 'afschuwelijke' dood stierven. "Het was een lijdensweg", zo verklaarde een van de nabestaanden. Er zijn meerdere verhalen bekend van mensen die na inname van Middel X plotseling spijt kregen. Een artikel over één van hen werd gevonden in het appartement van Schot.

Professionele zelfdodingspakketten

De officier zegt niet te twijfelen aan de goede intenties van Schot, die eerder aangaf slechts mensen te willen helpen met hun doodswens. Maar de handel die hij opzette blijft illegaal, 'en hij heeft er ook nog eens goed van geleefd.' Er wordt hem verweten dat hij geen vragen stelde aan zijn klanten, iedereen kon bestellen.

De handel in Middel X door Schot omschrijft het OM als 'professioneel en grootschalig'. "Zijn appartement was ingericht als productieplaats", aldus de officier. Er zijn grootverpakkingen anti-braakmiddel aangetroffen, diverse apparatuur en spullen om pakketjes mee te sealen. Hij zou 'professionele zelfdodingspakketten' hebben verkocht, voor 45 euro per stuk, inclusief anti-braakmidddel en instructies. Soms met honderden tegelijk.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur per dag bereikbaar) en 113.nl.

LEES OOK:

Mado’s moeder stierf eenzaam door zelfmoordpoeder: ‘Ze mocht niets zeggen'

Zelfdodingsmiddel 'Middel X' werd gratis uitgedeeld door Alex Schot