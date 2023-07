Zelfdodingsmiddel 'Middel X' werd gratis uitgedeeld door Alex Schot

De 30-jarige Eindhovenaar die maandag voor de rechter staat vanwege het verhandelen van zelfdodingsmiddel Middel X, zegt het spul in 2018 gratis te hebben uitgedeeld op een bijeenkomst van Coöperatie Laatste Wil (CLW). Dat bleek maandag in de rechtszaal, waar Alex Schot vertelt over zijn werkwijze. Hij staat nog steeds achter de verkoop van het zelfdodingsmiddel. Al noemt hij zijn advertentie op Marktplaats een 'protestactie'. De zaak kwam aan het licht toen Omroep Brabant de handel blootlegde.

Schot wordt verdacht van hulp bij zelfdoding door honderden keren Middel X te verstrekken. Tien mensen zijn er door om het leven zijn gekomen. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezit van 3300 anti-braakpillen die hij ook verkocht, en het witwassen van 89.000 euro die hij met zijn handel verdiende.

Gratis uitgedeeld

De rol van Coörperatie Laatste Wil (CLW), een vereniging die er voor strijdt dat mensen zelf hun leven moeten kunnen beëndigen, lijkt groter dan gedacht. CLW zei eerder dat hun lid Schot zelfstandig handelde.

Maar in de rechtszaal zegt Schot, die de afgelopen tijd tientallen kilo's is afgevallen, dat hij soms nieuwe klanten kreeg via de CLW-bijeenkomsten, of door persoonlijk contact met de voorzitter. Die zou hem ook geadviseerd hebben over de aankoop van gevaarlijke stoffen. Schot zegt in 2018 Middel X ook uitgedeeld te hebben op een bijeenkomst van CLW. Daar merkte hij hoe groot de vraag er naar is.

'Geen advertenties'

De Eindhovenaar vertelde maandag in de rechtszaal over zijn werkwijze. Hij kocht de spullen voor Middel X in het buitenland, want in Nederland zijn de gevaarlijke stoffen niet meer verkrijgbaar voor particulieren. Dat komt door een afspraak tussen het ministerie en handelaren.

Het is die afspraak die Schot dwars zit, en waarom hij een advertentie voor Middel X op Marktplaats zette. 'Uit protest', zo noemt hij het. Volgens hem was de intentie nooit om structureel via Marktplaats te handelen. Hij erkent wel dat de advertentie uiteindelijk leidde tot zo'n zeventien verkopen.

Principekwestie

De meeste deals sloot Schot naar eigen zeggen niet met een advertentie, maar via via. Schot leverde, voor een paar tientjes, aan iedereen die hem een mail stuurde.

Dat is weliswaar anders dan via Marktplaats, maar vragen stelde Schot niet aan zijn klanten: "Als mensen dood willen lukt dat ze toch wel, ze hoeven zich niet te verantwoorden." Het is die werkwijze waar het OM zwaar aan tilt, zo bleek eerder al. Maar voor Schot lijkt het een principekwestie: het recht van zelfbeschikking gaat voor hem boven alles.

'Afschuwelijke dood'

De rechter noemt maandag meerdere voorbeelden van mensen die het middel namen en waar het niet goed ging. Een man stierf volgens nabestaanden een 'afschuwelijke dood, een lijdensweg' omdat hij na inname een epilepsieaanval kreeg. Bij een ander werkte het middel niet, later kreeg hij spijt. "Ik ben blij dat ik er nog ben", zo verklaarde hij.

"Dat raakt mij wel, als ik dit had geweten had ik niet aan hem geleverd", reageert Schot. Hij zegt er spijt van te hebben. Ook het verhaal over de man die een epilepsieaanval kreeg vindt hij 'heel erg om te horen, ik wens mensen een vredige dood'.

'Zelf ook genomen'

Schot zegt dat zijn eigen situatie de aanleiding was zich in Middel X te verdiepen. Hij was depressief en zag het als de enige optie om een einde aan zijn lijden te maken. Een aanvraag voor euthanasie deed hij ook, maar daar zou zijn pschycholoog niet aan mee willen werken.

Het vormde het begin van zijn interesse in een zelfverkozen levenseinde. Zelf zegt Schot Middel X ook genomen te hebben. Hij nam ongeveer de helft van de dosis die hij zelf aanraadde, als 'test' zo vertelt hij. Inmiddels gaat het beter met hem.

Uitspraak in de zaak is dinsdag 18 juli.

