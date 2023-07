112-nieuws: straten vol water • motor in brand tijdens het rijden

08.59

Een 23-jarige man is 3 juni ernstig mishandeld op de Markt in Roosendaal. Het slachtoffer was op weg naar huis toen hij zag dat op de Markt een grimmige sfeer hing. Ineens kwam een man voor hem staan, die ruzie zocht. Een andere man begon in zijn tas te graaien. Direct daarna voelde hij dat hij hard op zijn hoofd geslagen werd. Het slachtoffer viel op de grond. Hij werd getrapt en raakte even bewusteloos. Hij is met gekneusde ribben naar een ziekenhuis gebracht. Hij had ook last van zijn nek. Het slachtoffer herinnert zich nog dat een van de daders krullen had en rookte. De politie bracht gisteren beelden naar buiten van de vier verdachten.