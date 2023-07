Huizen doorzocht vanwege drugshandel, vier verdachten worden nog gezocht

Drie huizen in Steenbergen zijn dinsdagochtend doorzocht door de politie. De doorzoeking had te maken met een onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen. De politie zoekt nog altijd naar vier verdachten. In februari zijn in deze zaak al acht verdachten aangehouden, waarvan er nog vijf vastzitten.

De verdachten naar wie nog gezocht wordt, zitten waarschijnlijk ergens in het buitenland. De politie heeft in de drie huizen dinsdag contant geld en officiële papieren in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie meldde in februari dat ze weer een telefoonnetwerk van de onderwereld had gehackt: het bedrijf Exclu. Ze onderschepte daardoor onderwereldchats met heel veel informatie. 1700 kilo ketamine

De politie viel bij verschillende huizen en loodsen binnen, in totaal maar liefst 72 adressen in het hele land. Waaronder een woonwagenkamp, een paardenloods en ook een boerderij in de buurt van Steenbergen. Ze vond in de boerderij een geheime opslagplaats van 1700 kilo ketamine, met een straatwaarde van een kleine veertig miljoen euro. In verschillende huizen werd toen aan enkele miljoenen contant geld gevonden.