Recordlading ketamine gevonden in loods: 'deal' in de maak

Acht mannen uit West-Brabant en Zeeland worden ervan verdacht dat ze grote ladingen ketamine het land in en uit hebben gesmokkeld. De handel leverde miljoenen euro's op en de politie keek maandenlang doodleuk mee. Begin dit jaar was het over en uit en werden de West-Brabanders in de boeien geslagen. Dinsdag verschenen vier van hen voor het eerst voor de rechtbank in Breda. Een aantal anderen verschuilen zich in het buitenland.

Naar verluidt was het een simpele kabel die de politie vorig jaar inplugde op de Duitse server, dicht bij de Tsjechische grens. En toen stroomde de politiecomputer vol met chatberichten en foto's van criminelen. Ze waren afkomstig van 3000 gebruikers, van wie 750 in Nederland. Allemaal gebruikten ze de app van telefoondienst Exclu. Vijf maanden lang keek de politie mee.

Vader en zoon

Agenten kwamen op het spoor van een vader en zoon uit Steenbergen. Pa is een bekende, want hij is al een keer veroordeeld voor witwassen. De zoon (23) was net opgepakt voor een drugszaak en was vrij onder voorwaarden. “Maar binnen een paar weken was hij weer bezig", zei de officier van justitie. Ze denkt dat de zoon een aansturende rol had.

Bij het volgen van vader en zoon kwam een netwerk in beeld. De verdachten stuurden foto's van blokken cocaïne. Maar ook de letter ‘K' dook nogal eens op, vaktaal voor het narcosemiddel ketamine.

Winniedepoeh, Akela, Airbag en Paling. Zo noemden ze zichzelf als ze met hun cryptotelefoons grote ladingen ketamine het land in en uit smokkelden.

Narcosemiddel

Op 3 februari kwam zo'n 1200 politiemensen in actie in Nederland, België en Duitsland. Ze vonden drugslabs, drugs, veel geld en wapens. Ook in Steenbergen, Dinteloord en De Heen waren invallen. Daar vonden agenten in een loods 1700 kilo ketamine. Voor zover bekend de grootste vondst ooit in Nederland en ook voor Europese begrippen enorm.

Op verschillende adressen was in totaal 2,8 miljoen euro in contant geld verstopt, meldde de officier van justitie dinsdag. Daarom staat witwassen ook op de aanklacht.

Familie en vrienden

Dinsdag waren vier verdachten naar de rechtszaal gekomen, veelal mannen van in de twintig. Ze zwegen. Op de publieke tribune zaten tientallen familieleden en vrienden voor de ondersteuning.

De vader van de Steenbergse verdachte zat tijdens de invallen in het buitenland en is nog steeds niet gevonden. Ook hij staat terecht in dit proces, kondigde de officier aan.

'Deal'

Sommige advocaten sturen aan op procesafspraken. Dat zijn afspraken tussen advocaat en verdachte om een ingewikkeld en langdurig proces te voorkomen. Procesafspraken zijn er steeds vaker. Het is wat ze in Amerika een 'deal’ noemen. De rechtbank hoeft zich daar niks van aan te trekken en heeft altijd het laatste woord. Soms wijzen de rechters afspraken af maar onlangs nam de rechtbank in Breda wel de afspraken over.

Een vrijlating uit voorarrest kwam nog ter sprake. Het OM is tegen, want dat vreest dat ze dan gewoon doorgaan met hun praktijken. De rechtbankvoorzitter vindt vrijlating ook geen goed idee. De mannen blijven in de cel tot half juli. Dan gaat de zaak verder.

