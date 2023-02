Tientallen invallen na hack van criminele berichtendienst: 17 arrestaties

De politie is vrijdag bij een grote actie op zo'n veertig plekken in Brabant binnengevallen. In totaal arresteerden de Brabantse politie-eenheden daarbij zeventien verdachten. Zij worden onder meer verdacht van drugshandel en witwassen. De actie kwam voort uit een grote politiehack van cryptocommunicatiedienst Exclu, een telefoonnetwerk dat veel gebruikt wordt door criminelen.

Het lukte de politie zo'n vijf maanden geleden om in te breken in de communicatiedienst vol versleutelde berichten. Vanaf dat moment kon de politie meelezen met het berichtverkeer tussen criminelen. De afgelopen dagen leidde dat tot in totaal 79 doorzoekingen en 42 aanhoudingen in onder meer Nederland, Duitsland en België.

Nu is duidelijk dat ook Brabant een belangrijke rol speelt in het onderzoek. Zo werden er vrijdagochtend in Tilburg woningen doorzocht en werd in Hilvarenbeek een inval gedaan bij een paardenloods. Ook de inval van een autobedrijf in Berlicum afgelopen woensdag was onderdeel van 26Lytham, zoals het grote onderzoek officieel heet.

Harddrugs en wapens

Bij de invallen in onze provincie werden onder meer verschillende soorten drugs, wapens, munitie en grote hoeveelheden contact geld gevonden. In de politieregio Zeeland-West-Brabant werden in totaal dertien mannen tussen de 23 en 57 jaar oud gearresteerd. Het zou kunnen dat daar ook verdachten uit Zeeland bij zitten.

De politieregio Oost-Brabant laat weten dat daar vier mensen zijn aangehouden. Het gaat om drie mannen en een vrouw tussen de 19 en 44 jaar oud. Omdat de politie-eenheid samenwerkte met die van Gelderland, kan het zijn dat niet alle verdachten uit Brabant komen.

Meer aanhoudingen

Alle verdachten zitten op dit moment vast. Ze worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

LEES OOK:

Grote politieactie: woonwagenkamp, woningen en paardenloods doorzocht

Inval autobedrijf Berlicum was vanwege onderzoek witwassen en wapenhandel