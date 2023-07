Gezin doodsbang na aanslag op huis, man verdacht van witwassen

Het gezin dat in het huis in Geldrop woont, waar maandagnacht een autobrand en een explosie bij de voordeur waren, is doodsbang. Waarom juist dit gezin het slachtoffer is, zegt man des huizes niet te weten. Navraag bij het Openbaar Ministerie leert dat de man mogelijk in het criminele circuit zit.

De man heeft een financiële achtergrond en zou zijn betrokken bij witwaspraktijken. De politie viel in 2020 al een keer het huis binnen en hield de man destijds aan. Het OM laat weten dat de zaak 'een zeer omvangrijk en ingewikkeld dossier' is. "Het gaat vermoedelijk nog langere tijd duren voordat de zaak inhoudelijk op zitting kan worden behandeld. Het is nog niet duidelijk of hij wordt vervolgd", legt een justitiewoordvoerder uit. De man zelf ontkent in alle toonaarden. "Ik ben nooit veroordeeld", zegt hij. "De waarheid is naar buiten gekomen. Ik probeer mijn leven op te pakken. Verder wil ik er niets over kwijt." De man, die vader is van twee jonge kinderen, is flink geschrokken. "We lagen te slapen en onze dochters van 4 en 6 wisten niet wat er gebeurde."

"We hoorden een harde knal bij de voordeur."

Na de explosie vluchtten de ouders en hun kinderen zo snel mogelijk naar buiten. "We hoorden een harde knal bij de voordeur en daarom zijn we via de achterkant naar buiten gegaan", vertelt de vader. De auto die op de oprit stond geparkeerd, brandde volledig uit. De brandweer had de vlammen snel onder controle. De voordeur en ramen van het huis raakten wel beschadigd. "Hoe groot de verdere schade is weten we nog niet. Dat gaat de politie uitzoeken. We hebben de kinderen naar oma gebracht. Het is om te janken. We weten nu nog niet hoe we het gaan oppakken."

"Kinderen zijn getraumatiseerd voor het leven."

De man is duidelijk van slag. "De kinderen zijn superbang. Ze zijn getraumatiseerd voor het leven. Heel erg vervelend allemaal." De politie denkt dat iemand opzettelijk brand heeft gesticht. De bewoner zegt niet te weten wie erachter kan zitten. "Geen flauw idee. Er is niets gebeurd, geen bedreigingen. Ik weet echt niet uit welke hoek dit zou kunnen komen. Er zijn geen zakelijke conflicten. Als die er zouden zijn, dan moeten ze mij erop aanspreken, maar niet op deze manier. Onze kinderen lagen hier te slapen. Doe normaal." LEES OOK: Explosie bij voordeur van villa: auto door brand verwoest

