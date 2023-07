Save The Children helpt kinderen in noodopvang: 'Het is toch van de gekken'

Touwtrekken en estafettes. Woensdagmiddag wordt er flink gesport op het grasveld bij de noodopvang voor vluchtelingen naast het Autotron in Rosmalen. Zo'n twintig kinderen doen fanatiek mee. Een sportteam van hulporganisatie Save The Children wil de kinderen op deze manier helpen met het verwerken van hun trauma's. "Spelen is heel erg leuk", vertelt een 8-jarig meisje. "Het is leuk om nieuwe vriendinnetjes te maken."

Directeur Pim Kraan van Save The Children: "Het is een soort van mentale eerste hulp. De kinderen leren samen te spelen en om te gaan met verlies en ruzie. Ze voelen zich weer even veilig", legt Kraan uit.

Brabant is de eerste provincie waar het sportteam TeamUp aan de slag gaat met spelletjes en sport. Het team bezoekt ook de noodopvanglocaties in Oosterhout, Waalwijk, Oirschot, Oss en Eindhoven. "We gaan door zolang het nodig is en we het kunnen betalen", zegt directeur Kraan.

"Het is toch van de gekken dat wij in het welvarende Nederland langs de noodopvang moeten gaan om geestelijke hulp te bieden aan jonge kinderen. Normaal gesproken doen we dat alleen in platgebombardeerde oorlogsgebieden.” Save The Children kijkt vooral naar het kabinet. Het team is volgens hem niet de echte oplossing. "Noodopvanglocaties moeten gewoon weg. Die zijn slecht voor iedereen. We hebben geld nodig voor menswaardige opvang."

Of het inderdaad mensonterend is? Locatiemanager Jan Roelof Middeldorp in Rosmalen: "Dat zal in het verleden zo geweest zijn." Hij benadrukt dat hij zelf pas sinds maart aan de slag is. "Dit is niet de ideale locatie om gezinnen op te vangen, maar wat we er met het hele team van maken vind ik goed genoeg."

Een woordvoerder van Eric van den Burg, demissionair staatssecretaris van Asielzaken, stelt dat de kwaliteit van de opvang een punt van aandacht blijft. "En op onderdelen een punt van zorg", schreef de staatssecretaris eerder. "We proberen ervoor te zorgen dat iedereen de benodigde voorzieningen heeft."