Fons en Mien worden het nooit eens over nieuw vakantiepark bij hun dorpje

Het zijn haast twee verboden woorden in huizen Heijnen: 'vakantiepark' en 'Dommelsvoort'. Het plan voor het nog te bouwen recreatieverblijf telt 550 huizen en 400 ligplaatsen voor boten, vlakbij het dorpje Linden. Veel inwoners zijn tegen de komst, net als Mien (79). Maar haar man Fons (85) is juist groot voorstander van het nieuwe vakantiepark. "Ze zeggen dat het hier heel druk wordt, maar wat is hier voor toeristen te halen?"

Het stel woont aan de rand van de Kraaijenbergse Plassen in Linden. Vanuit hun woonkamer is een oase van hoog gras, groene struiken en paarse bloemen te zien. In de verte is nog net een rand van de plas te zien, met aan de horizon de kerk van Beers.

Maar Fons ziet het vakantiepark maar wat graag komen. Hij was vroeger bouwkundig tekenaar. "Dit wordt een heel mooi vakantiepark waar veel ruimte is voor groen. Dat er zoveel huisjes komen, heb je straks niet eens in de gaten. En die bootjes? Er is plek genoeg op de plas."

Zijn vrouw hapt weer toe. "Toevallig is het vandaag rustig", zegt de vrouw des huizes. "Maar het nieuwe park zorgt straks voor meer verkeer door Linden, Fons!", roept ze. "Zoals het nu is, is het mooi. Met die rust waar we altijd van genoten hebben."

"Kijk eens naar buiten", reageert Fons. "Is het nu druk?" De straat voor hun huis ligt er verlaten bij. "Zo is het dus bijna altijd", zegt hij met een brede lach op zijn gezicht. "Het is hier twee of drie keer per jaar echt heel druk door auto's met boten erachter. Ja, en....", zegt hij schouderophalend.

Aanbieder van vakantieparken Topparken wil ook twee torens in de figuurlijke achtertuin van hun huis bouwen. Fons haalt zijn schouders op. "Het steekt hier straks bij wijze van een duimhoogte boven de bomen uit. Dat zie je straks nauwelijks. Daarbij moet ik wel zeggen dat ons huis het laagste ligt in deze straat."

Fons: "Ik vind de bezwaren maar overdreven. En wat is het alternatief? Industrie of een nieuwe woonwijk? Dat ziet er niet uit. Bij dit plan is er echt aandacht voor de natuur. Het is een mooie oplossing."

Het stelt kibbelt nog even door, maar elkaar overtuigen lukt niet meer. "We discussiëren er ook niet vaak meer over. Ik weet hoe hij erin staat en hij weet het van mij." Fons: "Tegen de tijd dat het hele park klaar is, leven wij toch niet meer. Maar ik weet zeker dat we hiermee over 100 jaar heel blij zijn."

