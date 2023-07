Xavi Simons bedankt Van Nistelrooij en PSV-fans, komend seizoen bij Leipzig

Het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. Xavi Simons wordt voor een jaar verhuurd aan RB Leipzig dat uitkomt in de Duitse Bundesliga. Simons verliet vorige week PSV en keerde terug bij Paris Saint-Germain (PSG). In een video die hij op Twitter heeft geplaatst neemt hij afscheid van de PSV-fans. "Vanaf de eerste dag heb ik jullie liefde van dichtbij gevoeld. Jullie openden de deuren van jullie huis. Ik merkte gelijk dat ik deel uitmaakte van de grote PSV-familie."

"Ik wil jullie laten weten hoe bijzonder dit seizoen voor mij is geweest", zegt Simons tegen de PSV-fans. "Ik voelde me geliefd en welkom. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de kleedkamer heb mogen delen met spelers die een grote indruk op mij hebben achtergelaten. De prijs van topscorer is van ons allemaal."

De 20-jarige middenvelder heeft een speciaal dankwoord over voor de bij PSV-vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij. "Dankzij hem kwam mijn grote droom uit: spelen op een WK met Oranje. Hij haalde het beste in mij naar boven. Hoewel we de landstitel niet wonnen plaatsten we ons voor de voorronde van de Champions League en wonnen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker. Dat waren magische momenten die we niet zullen vergeten."

Simons zegt emotioneel te zijn. " Als ik dit zo zeg raakt het mij heel erg, omdat ik mij nog nooit ergens zo thuis gevoeld in zo korte tijd. Ik koester elk moment in dit shirt. Elke glimlach die jullie mij en mijn familie hebben bezorgd. Eindhoven en PSV zullen altijd heel belangrijk voor mij zijn. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. Adios, Xavi."

Clausule

Simons kwam afgelopen zomer over van de Franse kampioen en tekende in Eindhoven een contract voor vijf jaar. PSG had bij die overgang een voorwaarde laten opnemen waarin stond dat ze de speler voor 6 miljoen euro tussentijds kon terugkopen, mits de speler dat zelf wilde.

Dat wilde hij en die clausule werd dus gelicht, maar meteen was al duidelijk dat Simons misschien niet in Frankrijk zou gaan voetballen. Daar had hij op zijn positie namelijk Neymar en Mbappé nog voor zich, die allebei in Parijs blijven.

"Welkom Xavi", zo schrijft Leipzig op Twitter. Simons gaat in Duitsland met rugnummer 20 spelen.

LEES OOK:

Xavi op weg van PSV naar Paris Saint-Germain

'PSV kan het kampioenschap wel vergeten', fans verbolgen over Xavi