Yvon woont als enige op haar kamp in een elektrische woonwagen

Op het woonwagenkamp aan de Alblasstraat in Eindhoven staat sinds kort een van de eerste elektrische woonwagens van Nederland. Uniek omdat alle andere woonwagens op de kampen in Eindhoven nog op gas verwarmen en koken. Bewoonster Yvon maakte donderdag kennis met haar nieuwe wagen op het kamp bij haar familie.

De woonwagen van Yvon is dus de modernste van het kamp, maar van buiten is dat niet te zien. "Ik wilde gewoon de steenstrips zoals je die ook ziet bij alle andere wagens en geen kale vlakke muren. Daarom is het goed dat we samen met Wooninc hebben gesproken over de uitstraling van de nieuwe woonwagen", vertelt Yvon.

De wagens worden geproduceerd in de fabriek en bestaan uit massief houten wanden, vloeren en daken, die goed geïsoleerd zijn. Het in elkaar zetten op het kamp duurt een maand vertelt Maarten Prinsen van Wooninc. "Vroeger duurde de bouw maanden en hadden omwonenden last van de herrie. De wielen zitten er misschien niet meer onder, maar als het nodig is kunnen we deze wagens binnen een paar weken verplaatsen."