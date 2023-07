Els en John houden van rustig varen, maar het wordt steeds gekker

Els van Daal (65) en John Jansen (64) wonen nu zes jaar in Linden, aan de oever van de Kraaijenbergse Plassen. In die tijd hebben ze het op het water alleen maar drukker zien worden. Nu de plannen voor Waterpark Dommelsvoort steeds meer vorm krijgen, vrezen ze het ergste. Waarschijnlijk komen er in het gebied 550 vakantiehuizen en 400 ligplaatsen voor boten bij.

Els en John woonden eerst ieder in hun eigen huis in Nijmegen. Hun oorspronkelijke plan was om samen een huis te kopen in Nijmegen en een vakantiehuis ergens aan het water. Els: “Toen kwamen we dit huis tegen, hier in Linden. We waren meteen verkocht."

Het vrijstaande huis staat aan de rand van het dorp. De tuin grenst aan een stuk natuur met daarachter de Kraaijenbergse Plassen. Vanuit de woonkamer, die wat hoger ligt dan de tuin, hebben ze een mooi uitzicht over het water.

Zelf zijn ze ook regelmatig op het water van de plas te vinden. "In de avonduren als we terugkomen van ons werk en er niet te veel wind is, gaan we wat zeilen." Ook peddelen ze met hun opblaasbare kano op het water. "Maar dat doe ik alleen nog maar als het rustig is."