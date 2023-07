Ratten, afval en stank na sluiting drugspand: ‘Geen reclame voor Tilburg'

Ondernemers en bewoners van een bedrijventerrein in Tilburg hebben er schoon genoeg van. Al maanden kijken ze tegen een gesloten drugspand aan met daarvoor een grote berg grofvuil. Het stinkt, er lopen ratten rond en het is een broedplaats voor zwervers en dealers. Maar na bergen aan meldingen en klachten, zegt de gemeente het nu echt op te gaan lossen. Sterker nog: volgende week moet het opgeruimd zijn.

In het bedrijfspand in de Insulindestraat werd in november een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Het bandenbedrijf dat er zat werd gesloten en er werd beslag gelegd op de hele inboedel. Ook op de container, banden en andere spullen die op dat moment buiten stonden.

Een halfjaar later staan die spullen er nog steeds, met nog veel meer troep eromheen. Het lijkt een vuilnisbelt geworden, waar mensen te pas en te onpas hun afval dumpen. “Er komt zelfs iedere week een man een hele aanhangwagen legen”, vertelt Driss, die een bedrijf in de straat heeft. Hij baalt ervan. “Wij krijgen driehonderd mensen per dag over de vloer. Dit is geen gezicht.”

"We mogen niks aanraken”, zegt Driss. "De bureaucratie houdt ons in haar greep.” Een buurtbewoner weet te vertellen dat de buurman naast het pand als oplossing rattenvallen heeft gekregen van de gemeente. “Dat wel, maar opruimen: ho, maar.”

Ook zitten er regelmatig zwervers in het pand, die de verzegeling hebben opengeknipt. “Vorige week zijn er nog fietsen gestolen, van mensen die hier op het terrein in een Airbnb verblijven. Een van die fietsen bleek daar binnen te staan”, zegt Driss. “Het eerste wat mensen uit België en Duitsland zien is deze rotzooi. Dit is echt geen reclame voor Tilburg.”