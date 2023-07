Brandstichter verliest zijn wenkbrauwen en wimpers bij villa in Geldrop

De man die maandagnacht brand stichtte bij een villa in Geldrop, is daarbij zeer waarschijnlijk zelf gewond geraakt. Dat leidt de politie af uit de camerabeelden. Daarop is te zien dat de man een vloeistof sprenkelt en een spoor maakt van de auto op de oprit naar de voordeur. Als hij zijn aansteker gebruikt, ontstaat een enorme steekvlam met explosie. De verdachte moet hierbij volgens de politie brandwonden of schroeiplekken hebben opgelopen en waarschijnlijk zijn wenkbrauwen en wimpers zijn kwijtgeraakt.

Volgens de politie kon de dader nauwelijks ontkomen. Er zijn beelden verspreid van de brandstichter, die in een donkerkleurige Toyota Aygo X rijdt. "Hij draagt een donkere jas met een brede reflecterende balk op de mouwen, net boven de elleboog. Ook draagt hij een rode muts, blauwe spijkerbroek met lichte vlekken en zwarte schoenen met lichte zolen. Dit in combinatie met het feit dat hij vermoedelijk geen wimpers en wenkbrauwen meer heeft... hopelijk zegt dit iemand iets," schrijft de politie. Gezin met twee kinderen

Bij de explosie bij de villa aan de Zwembadweg in Geldrop werd rond twee uur 's nachts een auto door brand verwoest. Kort daarvoor was er een explosie bij de voordeur van een villa. In het huis woont een gezin met twee kinderen. Zij lagen te slapen toen de aanslag plaatsvond. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. De politie weet nog niet waarom iemand het op het huis of het gezin gemunt had. Wel weet ze dat de vader mogelijk in het criminele circuit zit en betrokken zou zijn bij witwaspraktijken. De man zelf zegt hierover tegen Omroep Brabant: "Ik ben nooit veroordeeld. De waarheid is naar buiten gekomen. Ik probeer mijn leven op te pakken. Verder wil ik er niets over kwijt." LEES OOK:

Foto: Eva de Schipper