112-nieuws: afvalcontainer in de fik • duif uit boom gered

00.40

Een afvalcontainer bij het Engelmeer stond gisteravond in brand. De melding van de brand aan de Gemeint in Vlijmen kwam rond half elf bij de brandweer binnen. Toen de brandweer bij de plas arriveerde, stond aan de kant van het naturistenstrand een grote container met afval in brand.

Afval dat nog niet in brand stond, werd eerst uit de container gehaald om het afval dat al in brand stond vervolgens uit te laten branden. Daarna is de container afgeblust. De oorzaak van de band is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.