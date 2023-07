Moeder en zoon uit asielzoekerscentrum beschoten met paintball-geweer

Een moeder en haar zoon zijn woensdag beschoten door iemand met een paintball-geweer. Het tweetal woont op het asielzoekerscentrum in Budel en zat op de fiets. Ze zijn allebei geraakt door paintballs uit het geweer. Dat meldt een wijkagent die werkzaam is bij het asielzoekerscentrum.

De moeder en haar zoon fietsten ieder op een eigen fiets op de Randweg-Oost in Budel. Ze zijn vanuit een auto beschoten. "Het gezin is afkomstig uit een oorlogsgebied en de beschieting is voor hen zeer traumatisch geweest", aldus de wijkagent.

Flinke blauwe plekken

Ze hebben aangifte gedaan en er is een politieonderzoek gestart. Zowel moeder als zoon is geraakt maar ze hebben geen zware verwondingen opgelopen. "Maar wie wel eens door zo'n kogel geraakt is, weet dat je er flinke blauwe plekken aan over kunt houden", aldus de politie.

In de auto zat een bestuurder en een bijrijder. Het gaat vermoedelijk om een goudkleurige Peugeot. De politie is op zoek naar de mensen in de auto en vraagt ook getuigen om zich te melden.

Sinds het voorval zijn er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het asielzoekerscentrum.

Paintball als sport

Paintball is eigenlijk bedoeld als sport, waarbij je elkaar beschiet met verfballetjes. Er zit flinke kracht achter de balletjes, vooral vanaf korte afstand. Een schot op het lichaam kan pijnlijk zijn. Een schot op het hoofd kan zelfs ernstige verwondingen veroorzaken.

Voor de veiligheid wordt er dan ook extra bescherming gedragen, zoals een dikke overal, een helm en gelaatsbescherming.