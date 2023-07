112-nieuws: mannen gepakt met gestolen auto • camper door brand verwoest

10.27

Een 47-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht met een mes bedreigd op de Karolusstraat in Oosterhout. Daar had hij zijn vrachtwagen geparkeerd. De chauffeur was wakker geworden van lawaai vanuit zijn oplegger. Toen hij poolshoogte nam, zag hij twee mannen uit de oplegger stappen. Die hadden een gat in het zeil gesneden. Een van de twee kwam op hem af met een mes in zijn handen en riep iets wat de Spanjaard niet verstond. Vervolgens vluchtten de mannen in een witkleurige auto waarin een handlanger achter het stuur zat. In de oplegger waren diverse dozen opengesneden.