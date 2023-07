VVD-fractievoorzitter weer op de vingers getikt voor illegale kamerverhuur

Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD in Sint-Michielsgestel, wordt door de gemeente Den Bosch opnieuw aangepakt vanwege illegale kamerverhuur in een van zijn panden. Het huis werd zelfs aangeboden voor vakantieverhuur op Airbnb. Vorig jaar dreigde de gemeente ook al met een dwangsom. "De situatie zou zijn beëindigd, maar dat bleek niet het geval", zegt de gemeente nu. Van der Steen spreekt dit tegen.

Joost van der Steen is naast fractievoorzitter voor de VVD ook de eigenaar van elf panden in onder andere Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. Ook buiten onze provincie bezit hij woningen: in Schiedam, Tholen en Utrecht. Zelf woont hij in Sint-Michielsgestel.

25.000 euro

Een van zijn panden is een woonhuis aan de Orthenseweg in Den Bosch. In juli 2022 dreigde de gemeente de politicus een dwangsom van maximaal 25.000 euro op te leggen vanwege illegale kamerverhuur op dit adres, zo bleek uit een brief die in handen is van Omroep Brabant.

Losse kamerverhuur op dit adres is niet toegestaan, de woning mag alleen aan één huurder of bijvoorbeeld een gezin verhuurd worden. Van der Steen zei destijds dat hij dat niet wist: "Ik ben ontzettend geschrokken van die brief en heb het meteen in orde gemaakt. De kamerverhuur is gestopt. Ik baal als een stekker", zo liet hij weten.

Aangeboden op Airbnb

De gemeente dacht dat daarmee de kous af was. "We waren in de veronderstelling dat de situatie was opgelost. Er was eerder contact met de overtreder en die gaf aan dat hij de illegale kamerverhuur zou beëindigen", zo laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten.

Toch gaan ze nu weer actie ondernemen tegen Van der Steen. Hij zou weer illegaal kamers verhuren, en de woning ook aangeboden hebben voor vakantieverhuur. "De situatie zou zijn beëindigd maar dat bleek dus niet het geval. We gaan de handhaving doorzetten omdat het pand ook aangeboden werd op Airbnb."

Politie

Omroep Brabant sprak meerdere buurtbewoners die aangeven dat de politie eind vorige maand een inval in het pand heeft gedaan. Zowel de politie als de gemeente kan dit niet bevestigen.

De VVD'er zelf is kort en bondig in zijn reactie op de huidige situatie. "Helaas klopt dit niet. Ik zal me hierover ook niet verder uitlaten", zo laat hij weten na vragen van Omroep Brabant. Op vervolgvragen over de mogelijke politie-inval reageert hij niet.

