Steun voor homo's en transgenders op scholen, maar ook veel weerstand

Steeds meer middelbare scholen en mbo-scholen in Brabant hebben een Gender Sexuality Alliance (GSA). Dat zijn clubjes van leerlingen en docenten die opkomen voor jonge homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op hun school. Volgens GSA Netwerk Nederland zijn er in Brabant al meer dan zeventig. Ze willen ervoor zorgen dat iedereen op school zichzelf kan zijn, maar dat gaat nog lang niet altijd zonder slag of stoot.

In de GSA's zitten leerlingen en docenten die zelf homo, lesbienne, biseksueel of transgender zijn, maar ook leerlingen en docenten die voor deze groep op willen komen. Omroep Brabant vroeg alle Brabantse GSA's hoe het op hun school gesteld is met de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders en wat zij doen om dit te verbeteren.

De meeste GSA's in Brabant organiseren activiteiten rondom Coming Out Day en Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren hun steun kunnen laten zien door paarse kleding te dragen. Daarnaast hebben de meeste GSA's een wekelijkse bijeenkomst waar leerlingen terecht kunnen met hun problemen of een praatje kunnen maken met leerlingen die hetzelfde meemaken.

Op het Strabrecht College in Geldrop merken ze problemen rondom de acceptatie, opvallend genoeg ook onder docenten. "Er is nog veel onwetendheid en weerstand onder medewerkers en leerlingen. Leerlingen die lid zijn van onze GSA worden nog wel gepest, maar sinds die groep er is merken we wel vooruitgang. Vooral onder medewerkers lijkt er steeds meer acceptatie te zijn."

Op de meeste scholen denken docenten mee wanneer leerlingen van geslacht veranderen of zich anders voelen. Zo proberen ze docenten erop te wijzen dat leerlingen aangesproken willen worden met een andere naam of ander voornaamwoord. Mensen die zich geen man of vrouw voelen, willen vaak liever aangesproken worden met 'hen' in plaats van 'hij' of 'zij'.

De GSA van het Strabrecht College merkt dat dit lastig is. "Het gebruik van andere voornaamwoorden gaat heel moeizaam. Mensen moeten hun taalgebruik veranderen en dat is moeilijk. De meeste docenten en leerlingen vinden het vooral erg vreemd en stoppen er geen energie in. Dit zorgt voor een onprettige omgeving op school."