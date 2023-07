Nonnen verkochten al 30.000 flessen wijn en zoeken nu goede snoeiers

De wijnvoorraad in de kelders van het klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout is de laatste maanden aanzienlijk geslonken. Aanvankelijk zaten de wijnmakers door een goede zomer met 64.000 flessen wijn in hun maag. Inmiddels hebben de nonnen daarvan al bijna 30.000 flessen rosé en witte wijn verkocht.

"Ook dit jaar ziet het er veelbelovend uit", zegt zuster en kloosteroverste Maria Magdalena. "De opbrengst in 2022 was al een record, maar als het zo doorgaat gaan we dat overtreffen", vult Lesley Herbert aan. Hij is bestuurslid van Stichting Sint Catharinadomein dat de wijngaard beheert.

"We gaan nu eerst de voorraad pinot gris en chardonnay bottelen."

Goed nieuws dus, want in april zaten de nonnen en wijnmakers nog opgescheept met een flinke wijnvoorraad. Na een 'noodkreet' kwam de hulp op gang. Via de actie Breda maakt me blij werden al meer dan 11.000 flessen wijn verkocht en die actie loopt nog tot en met september. Een landelijk inkoper van wijn deed ook een flinke duit in het zakje. Verder vonden veel wijnliefhebbers de weg naar de kloosterwinkel. In totaal gingen al bijna 30.000 flessen over de toonbank. Herbert: "De verkoop gaat goed", zegt Herbert. "We gaan nu eerst de voorraad pinot gris en chardonnay bottelen die nog in de tanks zitten."

"Wij genieten van het samenspel tussen mens en natuur."

De wijnmakers van het Sint Catharinadal kijken met een schuin oog al richting het nieuwe oogstseizoen. Door het jaar heen maakt de wijngaard gebruik van veel vrijwilligers. "Wij genieten van het samenspel tussen mens en natuur", zegt zuster Maria Magdalena. Onlangs werd de wijngaard aan de Kloosterdreef in Oosterhout met twee hectare uitgebreid naar bijna elf hectare. "Een uitbreiding met ruim 14.000 nieuwe wijnstokken. Wij kunnen veel vrijwilligers gebruiken die ons helpen. Niet alleen met het oogsten, maar ook met het onderhoud van de bestaande en het nieuwe gedeelte van de wijngaard."

"We snoeien volgens de Guyot-methode."