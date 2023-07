Fractievoorzitter VVD stopt na nieuwe beschuldiging illegale kamerverhuur

Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD in Sint-Michielsgestel, stopt met zijn werk in de politiek. Omroep Brabant ontdekte maandag dat Van der Steen er opnieuw van verdacht wordt illegaal kamers te verhuren in een van zijn panden in Den Bosch.

Vorig jaar dreigde de gemeente Van der Steen al met een dwangsom van maximaal 25.000 euro vanwege de illegale verhuur in het pand aan de Orthenseweg. Hij gaf toen aan hier direct mee te stoppen, maar volgens de gemeente is dit niet gebeurd. Dit werd maandag ontkend door Van der Steen, die verder geen uitleg wilde geven aan Omroep Brabant. 'Andere reden'

De VVD gaf al aan er op te rekenen dat Van der Steen 'de juiste beslissing' zou nemen nadat bekend was geworden dat hij wederom in de clinch ligt met de gemeente. "Het betreft een zaak in de privésfeer, wat niet wegneemt dat Van der Steen als fractievoorzitter ook een voorbeeldrol heeft", stelt het regiobestuur van de partij. Van der Steen meldt nu dat hij helemaal stopt met zijn politieke werk. Al is de kwestie rond de illegale verhuur volgens hem niet de reden. "Het is alom bekend dat ik stop met de politiek, vanwege het feit dat deze werkzaamheden moeilijk te combineren zijn met een jong gezin", zo zegt hij. Op de vraag waar hij dit voornemen eerder heeft geuit, reageert Van der Steen niet.