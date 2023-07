Gratis friet voor buurt zonder gas: 'Enexis doet echt zijn best hier'

Enexis is met man en macht aan het werk in Menshoef (foto: Collin Beijk). De Outshoornstraat zit nog vol gaten voor de werkzaamheden (foto: Collin Beijk). Volgende 1/2 Enexis is met man en macht aan het werk in Menshoef (foto: Collin Beijk).

Het duurt waarschijnlijk nog tot vrijdag voordat alle bewoners van de Eindhovense wijk Mensfort weer gas hebben. Maandagavond werd er een lek gevonden door netbeheerder Enexis. Die sloot vervolgens vier huizenblokken af om het lek te kunnen herstellen en de rest van het leidingnetwerk te controleren. Om het leed een beetje verzachten komt er donderdagavond een frietkar waar bewoners gratis eten kunnen halen.

Een bewoner rook maandag gas en belde Enexis. Die vond een lek in het leidingnetwerk dat vier appartementencomplexen van gas voorziet. Het gaat om de blokken aan de Staalstraat, de Outshoornstraat, de Kromhoutstraat en de Van den Meystraat.

"Het leek wel een mierennest van Enexis-personeel."

Inmiddels is de stoep van de Kromhoutstraat weer dicht en heeft de flat daar weer gas. Bewoners Stefan Zondag: "Het zag er gisteren wel een beetje chaotisch uit met al die werklui. Het leek wel een mierennest van Enexis-personeel." Rond de complexen wemelt het ook woensdag nog van de werkbusjes, graafmachientjes en installateurs. Het is volgens de netbeheerder een ingewikkelde operatie. "Daarom hebben we twintig monteurs ingezet en dat komt bijna nooit voor", laat een woordvoerder weten. "Er moeten veel leidingen worden gecontroleerd en niet iedereen is thuis." Wat het ook lastig maakt, is dat Enexis verantwoordelijk is voor de gaslevering tot aan de appartementencomplexen, maar in de gebouwen zelf is de verhuurder dat.

"Ze leken te schrikken van de oude buizen."

"Toen ze de grond openmaakten, leken ze te schrikken van hoe oud de buizen waren", vertelt Stefan. "Deze gebouwen zijn 60 jaar oud en die buizen ook denk ik." Hij heeft verder niets anders dan lof voor hoe Enexis alles aanpakt en er zelfs gratis avondeten besteld kan worden bij Thuisbezorgd. "Ik was alleen al aan het koken, want we hebben een inductieplaat, dus dat kreeg ik net te laat mee", lacht hij. Een warme douche thuis is door het afgesloten gas ook niet mogelijk, maar Stefan kon zich opfrissen bij familie in de buurt. Voor Sanne die in de Staalstraat woont, ligt dat anders. "Ik ben vanochtend even onder de douche gegaan bij de sportschool en dat is voor mij prima." Buurtbewoners kunnen in de gymzaal verderop elke avond douchen. "Maar ik begrijp heel goed dat dat voor een gezin met kinderen niet ideaal is", zegt Sanne.

"Een koude douche in de zomer is niet zo erg."

Ramachandran woont met zijn vriendin in de flat aan de Outshoornstraat. "Wij hebben een koude douche gepakt. Het is zomer en dan is dat niet zo erg." Toch denkt zijn vriendin eraan vanavond een warme douche te nemen in de gymzaal. De stoep voor hun gebouw ligt nog helemaal open en het lijkt erop dat zij echt tot vrijdag moeten wachten. Volgens de technisch ingenieur uit India was er in februari ook al een gaslek in zijn gebouw. "Ik denk dat de verhuurder binnen ook aan de slag moet met de leidingen zoals dat Enexis nu buiten doet." Omdat hij een technische achtergrond heeft, weet hij hoe gas ruikt. "Maar veel andere expats niet en zij zullen dus een lek niet zo snel herkennen. Daar maak ik me wel zorgen over." Dat Enexis donderdagavond op friet en snacks trakteert als goedmaker voor de overlast, wordt gewaardeerd in de buurt, zegt een man. "Ze doen echt hun best."