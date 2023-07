Jongeren gooien keien door raam van gezin: 'Het is superbeangstigend'

De glasscherven liggen nog onder het raam van het huis van de familie Vos aan de Oudenstein in Nuenen. Tot twee keer toe is het gezin de afgelopen weken in het holst van de nacht opgeschrikt door een klap en glasgerinkel. "We dachten eerst dat er in de buurt een ruit was ingegooid, maar het bleek bij ons te zijn", zegt Henno Vos. Hij is boos, zijn vrouw vooral bang. "Wij voelen ons onveilig."

Henno laat de enorme kei zien, die door de zijruit van het huis is gegooid. "Ik heb hem vanmorgen gewogen en hij is acht kilo zwaar." Tweemaal vloog zo'n steen de afgelopen weken door het raam. Dat gebeurde telkens 's nachts, om een uur of twee. "Wij zaten verstijfd in ons bed, we hoorden glasgerinkel", zegt Henno. "We dachten eerst dat het bij iemand anders was. Toch ga je angstig naar beneden, want je weet niet of er iemand in je huiskamer staat. Dan kijk je rond en kom je tot de conclusie dat een raam helemaal aan diggelen is gegooid." De politie kwam direct om sporenonderzoek te doen en de bewakingsbeelden van Henno's camera te bekijken.

"Je slaapt heel onrustig."