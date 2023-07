Dieven kwamen twee keer langs om poort te stelen: 'Wie doet nou zoiets?'

Deze poort van Linda is verdwenen. Vlak na de diefstal stonden de palen er nog. De plek waar de poort stond is nu leeg. De poort was vastgemaakt aan speciale palen. Volgende 1/4 Deze poort van Linda is verdwenen.

Linda Geubbels uit Boerdonk kreeg tijdens haar vakantie een opmerkelijk bericht van haar buurvrouw. De vier meter brede poort uit haar voortuin was plotseling verdwenen. En dat niet alleen, de dieven kwamen later zelfs een tweede keer terug voor de bijbehorende palen. "Het is een speciale poort uit Engeland, die kunnen we niet vervangen."

In de voortuin van Linda is nu een groot gat te zien. De plek waar eerst de poort stond, is nu leeg. "Wie neemt er nou een poort mee?", vraagt Linda zich hardop af. De bijzondere diefstal gebeurde vorige maand, toen ze op vakantie was. De buurvrouw zag dat haar poort in de voortuin er niet meer stond. "Ze dacht eerst dat die was opengewaaid. Toen ze beter ging kijken, zag ze dat hij weg was. Daar baalde ik enorm van, ik was er ook wel boos om." Ook namen de dieven de aanhangwagen op de oprit mee. "We hadden die met een dikke ketting aan een pallet vastgemaakt, waarop zware zakken cement lagen. Die hebben ze eraf gehaald, maar de pallet lieten ze er gewoon aan hangen." De dieven laadden volgens Linda het hek op de aanhanger en gingen er vandoor.

De sporen van de diefstal waren in Boerdonk al snel zichtbaar. "Ze hebben reden rond terwijl de pallet achter de aanhanger hing. Die hebben ze waarschijnlijk in een buitengebied losgeknipt, want daar is de pallet samen met de kentekenplaat gevonden." Het hek was opgehangen aan speciale, bijbehorende palen. De dieven lieten die eerst staan, maar vier weken later kwamen ze terug naar het huis van Linda. "We vonden het al raar dat ze palen er nog stonden, want zonder kun je niks met het hek. Maar begin juli appte de buurvrouw weer: ook de palen waren nu weg." Boos werd Linda nu niet. "Ik dacht alleen maar: daar zal je ze hebben. Dit kan er ook nog wel bij." Om de aanhanger is Linda niet heel rouwig. Het is vooral het gestolen hek dat haar dwarszit. "Zo'n aanhanger is vervangbaar, maar de poort niet. Hij werd gemaakt in Engeland en is twee jaar geleden aan ons geleverd door een importeur. Dat bedrijf is failliet, dus we kunnen hem niet opnieuw bestellen."

