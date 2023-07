Gewapende overvallers namen tweedehands telefoon mee bij Markplaats-deal

Bij de gewapende overval in Best van woensdagavond was het de daders te doen om een tweedehands telefoon. Het tweetal had via Marktplaats een deal gesloten om het mobieltje te kopen. Toen de man en vrouw bij de verkopers aan de deur stonden, namen ze die mee zonder te betalen.

De verkoper wilde hen nog stoppen, maar hield afstand toen de overvallers een vuurwapen lieten zien. Dat meldt de politie donderdagmiddag. De gewapende man en vrouw stonden woensdag om tien voor half zeven 's avonds voor de deur van de slachtoffers. De bewoners lieten hen zelfs nietsvermoedend binnen. Camerabeelden

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Volgens het signalement zijn beide daders wit. De man is ongeveer 27 jaar oud en droeg een zwarte pet. De vrouw is ongeveer 25 jaar en heeft lichtblond en stijl haar. LEES OOK: Bewoners bedreigd met vuurwapen en beroofd tijdens verkoopafspraak