Gezin beroofd van iPhone waar zoontje van 2 bij is: 'Dat je zoiets durft'

Iedereen die weleens iets op Marktplaats verkoopt kent het wel, de angst dat er een louche type langskomt met verkeerde bedoelingen. Het overkwam een gezin in Best. De koper trok een pistool en ging er met de aangeboden smartphone vandoor. “Bizar hoe idioot mensen zijn voor een beetje geld”, vertelt Mitchell.

Op dat moment pakte de man de telefoon en duwde hij de vrouw die bij hem was, in de richting van de de gang. Mitchell liep erachteraan en op dat moment haalde de man een pistool tevoorschijn.

Het was een nieuwe telefoon die nog in de verpakking zat. Mitchell liet het doosje zien en zei tegen de man dat hij dat wel open mocht maken, om te kijken. “Hij zei toen, dat is zonde", zegt Mitchell. "Misschien wilde hij hem doorverkopen of zo.”

Hij had een iPhone te koop gezet op Marktplaats. Woensdagavond had hij een afspraak met een koper. Een man een vrouw kwamen samen langs. “Toen ze binnenkwamen zeiden ze al heel weinig”, vertelt Mitchell. “Alleen dat het hier wel druk was.” Op dat moment zaten zijn zwangere vrouw, zijn zusje en zijn tweejarige zoontje ook in de woonkamer.

“Ik schrok en dacht: wat gebeurt hier?”, zegt Mitchell. “Het ging echt in een flits. Mijn eerste reactie was een stap achteruit zetten en hem laten gaan. Die telefoon boeide me niet.” De man richtte het pistool een paar seconden op Mitchell en rende daarna de deur uit. Ondertussen was de vrouw al verdwenen.

Mitchell belde meteen de politie. Maar de daders zijn spoorloos en hij is zijn telefoon kwijt. Mitchell is vooral blij dat er niemand gewond is geraakt. “Ik zet nooit iets op Marktplaats. Dam doe ik het een keer en gebeurt me dit. Dus dat doen we ook niet meer", zegt hij. “Het was een mobiel van 800 euro. Bizar hoe idioot mensen zijn voor een beetje geld."

Inmiddels is de schrik bij hem omgeslagen in woede. “Ik ben vooral boos dat ze dat flikken waar mijn hele gezin bij is. Je ziet een kind van 2 staan, je ziet overal speelgoed liggen. Als je dit dan durft ben je echt diep gezakt.”

Mitchells zoontje heeft gelukkig niet meegekregen wat er allemaal aan de hand was. “Hij zei zelfs nog doei toen ze wegrenden", zegt Mitchell. "Dat geeft aan hoe onschuldig zo’n kind is.”

De verkoper wil graag anoniem blijven. Mitchell is niet zijn echte naam. Die is wel bekend bij de redactie.

