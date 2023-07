René staat 24 uur in de rij voor gratis donuts, ook al is hij geen fan

Hij bracht de nacht door op de Markt in Den Bosch om vanochtend als eerste in de rij te staan voor een jaar lang gratis donuts. En dat terwijl de 36-jarige René uit Sint-Michielsgestel niet eens liefhebber is. "Ik ben niet echt een fan van donuts."

René is een van de vele zoetekauwen in Den Bosch die is afgekomen op de openingsactie van Dunkin' Donuts. Zoals gebruikelijk bij de Amerikaanse fastfoodketen kunnen de eerste honderd klanten rekenen op gratis donuts. En dat hebben ze geweten, want het was een gekkenhuis. Voor de Bossche winkel stond een lange rij met wachtenden. René meldde zich donderdagochtend al voor de deuren van het Bossche filiaal. "Ik was er om halftien. Ik heb hier twaalf uur gestaan en werd toen door de politie weggestuurd. Mijn auto stond op de markt. Ik ben rond middernacht teruggekomen en was vanochtend de eerste. Ik heb er de tijd voor, want het is vakantie", vertelt René.

"Je moet er wel iets voor over hebben."

Alle wachtenden moesten zich bij aankomst melden en inschrijven. René laat trots de stempel op zijn hand zien. "Ik ben nummer één." De vroege actie levert René de komende 52 weken zes gratis donuts per week op. "Ik ben niet echt een fan van donuts", biecht hij tot ieders verbazing op. "Het ging mij om de beleving. Ik ga de donuts delen met mijn vrienden." De meeste lekkerbekken in de rij hebben zich afgelopen nacht tussen drie en vier uur verzameld voor de winkel op de Markt. Zoals Abel Schrauwen die zich samen met zijn vader rond kwart voor vier meldde. "Waarom ik hier in de rij sta? Ik krijg dan straks elke week zes gratis donuts. Ik was nummer twintig in de rij. Ik ben na het inschrijven niet tussendoor naar huis gegaan om te gaan slapen. Dat is niet eerlijk. Je moet er wel iets voor over hebben."

"In het volgende studiejaar hebben we gratis donuts in de pauze."

Dat vond Sam Derksen uit Nijmegen ook. Om vijf uur stond hij naast zijn bed om de eerste trein naar Den Bosch te halen. "Ik ga volgend jaar in Den Bosch studeren. En dan hebben we in de pauze gratis donuts. Eerst dacht ik: dat ga ik echt niet doen. Maar ik heb het tóch maar gedaan." Ook Jamie Feyt uit Tiel zat al bij ochtendgloren in de trein. "Je moet er wel twee uur voor in de rij staan en om zes uur op het perron staan, maar dan heb je het komende jaar ook wat. Dit is echt vet."

"Mijn moeder verklaarde me voor gek."

Sven Dekkers laat trots een doos met een dozijn donuts zien. Hij heeft ze voor dertig euro gekocht. "Het is een kleine investering, maar dan heb je de rest van het jaar ruim driehonderd donuts voor niets. Het was het wel waard. Mijn moeder verklaarde me voor gek", bekent hij. LEES OOK: Donutje doen? Dunkin’ Donuts komt naar Brabant 'Ons' Betty van den Oetelaar inspireert Dunkin' Donuts om Duncan's Donuts te gaan verkopen

René stond al vanaf donderdagochtend in de rij (Foto: Tom Berkers)

Het lange wachten van René wordt beloond en hij rijdt de winkel in (Foto: Tom Berkers)

Foto: Tom Berkers

Foto: Tom Berkers