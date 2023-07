Peter Gillis in verdachtenbank vanwege miljoenenfraude en wapenbezit

De strijd die de gemeente Arnhem met eigenaar Peter Gillis van Oostappen Vakantiepark Arnhem voert, gaat onder meer over een vermeende miljoenenfraude en een gevonden vuurwapen. Dit bleek vrijdag bij een rechtszaak over de sluiting van de horeca op het park van de uit Ommel afkomstige Gillis. Omroep Gelderland meldt dit.

Vorige week trok burgemeester Ahmed Marcouch van de gemeente Arnhem de horecavergunning van Oostappen Vakantiepark Arnhem in na een onderzoek naar onder meer geldstromen. Het café-restaurant en de snackbar van het park aan de Kemperbergerweg moesten meteen op slot. In het weekend bleek de boel gewoon open. Daarop stuurde Marcouch handhavers langs en gingen de gelegenheden alsnog dicht.

Belastingfraude

De burgemeester zou zijn besluit hebben gebaseerd op bewijzen voor belastingfraude ‘op grote schaal en gedurende een lange periode’. Gillis heeft naar verluidt een belastingvoordeel van ruim 7 miljoen weten op te bouwen. In de huishouding van het Arnhemse vakantiepark zouden er ook vraagtekens geplaatst kunnen worden bij loonheffingen en het privégebruik van goederen en nutsvoorzieningen. Verder gaat het verhaal dat in het gesloten café van dit park een bingo in contant geld worden afgerekend en niet bij de belasting is opgegeven.

Tijdens de rechtszaak werd Gillis ook wapenbezit verweten. “Dat dat wapen van een campinggast is afgenomen en in een la van meneer Gillis is blijven liggen, poetst dat feit niet weg", stelt de advocaat van de gemeente. "Andere geweldsdelicten, waarover in de media het nodige is gezegd, gaan hem natuurlijk ook parten spelen", voegde hij eraan toe. De raadsman lijkt te doelen op de mishandelingszaak rondom Gillis en zijn ex Nicol Kremers.

De raadsman van Gillis is van mening dat het verband tussen al deze feiten en de horecavergunning ontbreekt. "Gaan we nu ondernemers die fouten maken uitsluiten? Of willen we de harde, georganiseerde criminaliteit aanpakken?", vraagt hij zich af. Gillis zelf was niet aanwezig bij de rechtszaak; zijn dochter Inge en zijn raadsman wel.

Later besluit

Gillis had gehoopt dat de rechtbank deze vrijdag al zou besluiten de horeca te laten heropenen. Volgens zijn advocaat zouden in korte tijd 160 mensen een boeking hebben geannuleerd. Een geschikt moment voor een sluiting is er nooit, reageert de advocaat van de gemeente Arnhem. Een frietje of pizza kan volgens hem ook prima via thuisbezorgd.nl worden besteld. De snackbar en het café blijven in ieder geval dit weekend nog dicht. De rechtbank bepaalt volgende week hoe het verder moet.

De gemeente Arnhem is een van de vele gemeenten in ons land én België waarmee Gillis overhoop ligt.

