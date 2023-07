Laatste dag op Tilburgse Kermis: 'Piemelknuffels zijn stijf uitverkocht'

Het is deze zondag de laatste dag van de Tilburgse Kermis. Kermiswethouder Maarten van Asten blikt 's middags met een goed gevoel terug op de editie van dit jaar. Dé hit van dit jaar waren volgens hem de piemelknuffels. "Ze zijn stijf uitverkocht." De Tilburgse kermis wil volgens Van Asten komende jaren nog meer inzetten op het festival-gevoel.

Traditioneel kijkt de kermiswethouder op de laatste dag terug naar hoe het tiendaagse feest gelopen is. "Het was een ouderwets drukke en gezellige Tilburgse Kermis, met af en toe een bui", zegt Van Asten. Tijdens de kermis waren de weergoden de bezoekers over het algemeen goed gezind. Een enkel buitje daargelaten, was de temperatuur perfect voor een bezoek aan de kermis. Exploitanten spreken dan ook van een goede editie. "Het kermislint was doorlopend gezellig druk", zegt Van Asten. "De EHBO had niet meer te doen dan wat verzwikte enkels verzorgen, paracetamol verstrekken en pleisters plakken."

"We willen een nog breder publiek naar de kermis trekken."

Aan de randen van het kermisterrein zijn veel activiteiten georganiseerd, zoals de nostalgische kermis bij De Zeven Geitjes, de buitenbioscoop, straattheater Porto Circolo bij de Piushaven en een draaiorgelfestival. "De komende jaren willen we proberen om van de kermis nog meer een festival te maken", vertelt de wethouder. "Op die manier willen we een nog breder publiek naar de Tilburgse Kermis trekken. Vooral meer mensen die ook op zoek zijn naar theater en ander soort vermaak." Tilburg investeerde dit jaar zo'n zes ton extra in de kermis. Geld dat volgens Van Asten in de rest van het jaar ruimschoots wordt terugverdiend in de stad.

"De opbrengst was voor het goede doel."

Op het kermisterrein is de laatste jaren steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Zo zijn veel kermisexploitanten volgens Van Asten inmiddels helemaal overgeschakeld op ledverlichting. Op sommige attracties staan zonnepanelen. "Voor afvalscheiding was dit jaar ook weer aandacht", doelt Van Asten op de act waarbij Tonnie en Tina vuilnis om wisten te toveren tot spelshow. "En natuurlijk met bakken om overal op het kermislint blikjes en petflessen in te leveren. De opbrengst was voor het goede doel." Een primeur dit jaar was de uitreiking van de Luchtbuks Ria Trofee. Deze prijs is voor de mooiste foto van de Tilburgse Kermis. De trofee is vernoemd naar Ria van Dijk, die tot haar overlijden in 2021 ieder jaar op de kermis een foto schoot bij een schietsalon. Fotograaf Amar Sjauw En Wa-Windhorst won de eerste trofee met zijn foto van een roze menigte tijdens de Pride Walk op Roze Maandag.

Foto van Amar Sjauw En Wa-Windhorst werd door de jury gekozen als winnaar van de allereerste Luchtbuks Ria Trofee.

Laatste dag Tilburgse kermis (foto: Jan Peels)