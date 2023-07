Automonteurs naar Italië: 'We werken door tot midden in de nacht'

Vier Eindhovense automonteurs konden de beelden van gestrande reizigers in Italië niet meer aanzien. Noodweer verwoestte daar vele auto's, caravans en tenten. De mannen besloten een busje vol te laden met nieuwe autoruiten en die kant op te rijden. "Mensen belden ons wanhopig op."

Zaterdagmiddag vertrokken de mannen. De volgende nacht kwamen ze aan in het Italiaanse Lazise. "We waren er rond half vijf en om negen uur begonnen we aan de eerste auto", vertelt Vadim Chpilevski, eigenaar van MGS Autoglas in Eindhoven. Zondagavond rond zes uur hebben ze al dertien autoruiten vervangen. "We gaan door tot midden in de nacht. We willen zo veel mogelijk mensen helpen zodat ze terug naar huis kunnen."

Mede-eigenaar Yvonne Chpilevski is in Nederland gebleven, om contact met de klanten te regelen en de zaak draaiende te houden. "Toen we de berichten hoorden over het noodweer, vonden we dat we iets moesten doen", vertelt ze. "We hadden al een paar telefoontjes gekregen van mensen die in Italië gestrand waren."