Sjef zit al twee weken opgesloten in zijn flatje omdat de lift kapot is

'Verschrikkelijk' vindt Sjef van Rooij (77) het dat de lift in zijn flat al twee weken kapot is. Al die tijd zit hij opgesloten in zijn flatje in Tilburg Noord. Sjef is slecht ter been en kan de trap niet meer op en af. En dat er iets misgaat en hij de ambulance nodig heeft, daar moet hij helemaal niet aan denken.

‘Tijdelijk buiten gebruik’ staat er bij de lift in de Mendelssohnflat. ‘Er wordt momenteel aan gewerkt, onze excuses voor het ongemak.’ Als alternatief kunnen bewoners met de traplift die Wonen Breburg inmiddels heeft geplaatst. Maar voor Sjef is dat te zwaar: “Ik moet ook rekening houden met mijn vrouw. Zij kan niet meer met mij die trap op en af.” Bovendien werkte de traplift op één verdieping enige tijd niet.

Ze hebben het wel geprobeerd, in het begin. Vier verdiepingen naar beneden, om een bakje koffie te drinken in de Symfonie, de gemeenschappelijke ruimte. Maar het ging niet: “Ik was helemaal op, helemaal kapot. Mijn benen willen niet meer hè. Ik wil heel graag af en toe een keer met m’n scootmobieltje weg, samen met m’n vrouw. Maar dat kan allemaal niet meer. Ik zit hier, aan mijn lot overgelaten.”

De kapotte lift is niet het enige probleem in de Mendelssohnflat. Begin juli boden de bewoners nog een zwartboek aan aan Wonen Breburg, de eigenaar van de flat. Schimmel in de badkamer, geen tegels in de wc, ramen die niet open kunnen en flats die in de winter niet warm te krijgen zijn: het is maar een greep uit de klachtenlijst. En nu dit er ook nog bij.

Sjef: “Ik snap goed dat iets kapot kan gaan. Maar dat dit zo moet bij zo’n bedrijf. Wonen Breburg is een miljoenenbedrijf. Ik heb lang bij een grote baas gewerkt en als iets kapot was, al kostte het een paar ton, het werd gewoon gemaakt. Maar hier denken ze: laat maar zitten, het is goed. Terwijl we zo veel huur betalen.”