Zorg voor gehandicapten 'mensonwaardig en riskant' bij Beter Leven Zorg

De zorg voor verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen bij Beter Leven Zorg in Molenschot vertoont grote en soms zelfs mensonwaardige tekortkomingen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dit bij een aantal controles vastgesteld. De zorginstelling in Molenschot, waar ook kinderen verblijven, moet binnen enkele maanden orde op zaken stellen anders volgen er nog strengere maatregelen.

Beter Leven Zorg, dat ook vestigingen in Achtmaal en Baarle-Nassau heeft, kan nog in beroep gaan of vragen dat de maatregelen worden opgeschort. Overigens wordt de locatie in Molenschot eind dit jaar opgeheven. De controles werden vorig jaar april en in mei dit jaar uitgevoerd. Hieruit bleek dat de zorg was verslechterd.

De inspectie constateert:

De zorginstelling leert niet van fouten.

Niet alles wat misgaat wordt gemeld.

Medicijnen worden verstrekt door zorgverleners die hiertoe niet bevoegd of bekwaam zijn.

De dagbesteding sluit niet aan bij de wensen en behoeften van cliënten.

Kwaliteit en veiligheid wordt onvoldoende vooropgesteld.

De leefomgeving laat te wensen over.

Er is geen cliëntenraad.

Deze situatie bestaat al zeker een jaar, maar eerder genomen maatregelen hebben niet het gewenste effect gehad. De grootste risico’s moeten voor 15 september worden opgelost. Twee maanden later moeten ook alle andere aanwijzingen van de inspectie zijn opgevolgd.

Beter Leven Zorg ging open een jaar nadat zorgboerderij De Hoge Aard in Molenschot in opspraak was gekomen. De hulp aan kinderen op deze plek was ontoereikend, zo stelden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg na een uitgebreid onderzoek vast. Een uitzending van het programma Undercover in Nederland over De Hoge Aard veroorzaakte veel opschudding. In het programma vertelden twee ex-medewerkers dat er veel mis was op de zorgboerderij.

