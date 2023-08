Webwinkels balen van slechte pakketbezorging: 'Drama en ik sta machteloos'

Je bestelt iets online en verwacht een pakketje, maar het wordt niet, te laat of op een totaal andere plek bezorgd. Dat is niet alleen voor consumenten herkenbaar en vervelend, maar ook voor de winkels die de bestelde spullen versturen. Zij lijden imago- en financiële schade door de slechte bezorging. Florence Kok van Maxi Fashion in Den Bosch weet er alles van. "Ik krijg allemaal klachten over mij heen, maar kan er niets aan doen."

De vermiste kledingpakketjes zorgen voor een flinke schadepost bij Florence. "Alleen PostNL zegt dat ik anders verzekerd had moeten zijn, maar dat vind ik de omgekeerde wereld omdat ik dat verzendbewijs heb." Ze krijgt nu alleen de verzendkosten en 3,84 euro per verloren kilo vergoed voor een jurk van 150 euro.

De gefrustreerde klanten die geen kleding ontvingen meldden zich bij Florence. "Ze lieten online slechte reviews achter en schakelden zelfs de consumentenbond in. Ik kreeg een bak stront over mij heen tijdens mijn vakantie." Daar baalt ze van, maar ze heeft er ook een beetje begrip voor.

Gedupeerd zijn ze ook bij Playourgames in Uden en Helmond. Zij verkopen in een fysieke winkel spelcomputers en games. "Wij zijn ook afhankelijk van de pakketbezorgers om de artikelen te krijgen die we verkopen. En dan gaat het om flinke bedragen", vertelt regiomanager Kim Habraken.

De afgelopen maand was het weer raak. "We zijn voor beide winkels pallets met daarop Playstations 5 kwijtgeraakt. Dat is al zo vaak voorgekomen dat er inmiddels twijfels ontstaan bij de bezorgdiensten en leveranciers." Kim vermoedt dat het om gerichte diefstal gaat, want de pallets zijn nog altijd zoek.

Ze is door alle 'verdwenen' pakketjes inmiddels gevraagd GPS trackers te plaatsen, zodat duidelijk wordt waar het fout gaat. "Maar die trackers mogen we wel zelf betalen." Kim krijgt ook regelmatig meldingen dat pakketten naar een afhaalpunt gestuurd zijn omdat de winkel gesloten zou zijn. "Ze konden hem niet vinden of hadden geen tijd, maar dat klopt niet want vrijdagmiddag zijn we gewoon open."

En dat artikelen later of niet in de fysieke winkel liggen merkt Kim. "Klanten zijn niet meer zo loyaal, dus als ze dan misgrijpen, ben je ze direct kwijt en dat kost geld."