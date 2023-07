Monarh-eigenaar Danny kon niet genieten van mooiste periode in zijn leven

Danny Kovacevic heeft bij de rechtbank in Breda voor even zijn gelijk gehaald, maar overdreven blij is de eigenaar van Tilburgs eensterrenrestaurant Monarh niet. Daarvoor lijdt de ondernemer, zegt ie, teveel pijn in de strijd met de gemeente en dan vooral met burgemeester Theo Weterings. “Ik heb niet kunnen genieten van de mooiste periode in mijn leven.”

De 31-jarige uitbater ziet in de uitspraak lichtpuntjes, maar als het nodig is zal hij blijven procederen. Kovacevic mag een slag hebben gewonnen, de oorlog is nog niet in zijn voordeel beslecht. “Zo wil ik niet denken. Ik vind het jammer dat er een strijd gaande is waarvan ik me afvraag wat de burgemeester zo dwars zit. Ik wil juist iets positiefs betekenen voor de gemeente Tilburg, ik wil haar op de kaart zetten als horecastad.”

“Beseft de burgemeester dat wel? En wat dit gedoe betekent voor mij, maar vooral voor mijn personeel en mijn gezin. Hebben de burgemeester en de media, waarin ik ook zwart ben gemaakt, wel in de gaten wat dit allemaal voor impact heeft. Ik heb sinds dit conflict last van lichamelijke en geestelijke problemen en loop niet voor niets bij een psycholoog. Mocht het later dit jaar of wanneer dan ook voor mij goed aflopen, dan zal deze affaire toch littekens bij me achterlaten.”