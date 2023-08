Handel in zelfmoordpoeder Middel X: ook het OM gaat in hoger beroep

Ook het Openbaar Ministerie gaat ook in hoger beroep in de zaak tegen Alex Schot uit Eindhoven. Die zou met het dodelijke middel X zeker tien mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter legde hem vorige maand twee jaar onvoorwaardelijke celstraf op. Schot liet eerder al weten dat hij in hoger beroep ging.

Redactie Geschreven door

Dinsdag meldt het Openbaar Ministerie dus dat het zich ook niet direct neerlegt bij de eerdere uitspraak. Volgens het OM heeft de rechtbank op sommige punten anders geoordeeld dan de officier van justitie had geëist. Het gaat bijvoorbeeld over het bedrag dat Schot zou hebben witgewassen. De rechter in Den Bosch veroordeelde Alex Schot op 18 juli tot twee jaar celstraf plus anderhalf jaar voorwaardelijk. Hij zou het middel naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. In ieder geval tien van die mensen gingen vervolgens over tot zelfdoding.