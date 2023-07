Handel in zelfmoordpoeder: 2 jaar cel voor Alex Schot

Alex Schot moet 2 jaar de cel in vanwege de verkoop van zelfmoordpoeder. Dat maakte de rechtbank in Den Bosch dinsdagmiddag bekend. De 30-jarige Eindhovenaar verkocht het middel zeker 1600 keer, waarna tien mensen overleden.

De straf die rechtbank oplegt, is lager dan de 4 jaar celstraf die het OM twee weken geleden eiste. Dit komt onder meer doordat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en het proces erg lang op zich liet wachten.

“Het is voor het eerst dat iemand in Nederland wordt veroordeeld voor grootschalige handel in zelfmoordmiddelen”, benadrukte de rechter, om uit te leggen hoe uniek de zaak is. “U stelde helemaal geen vragen.”

“Ook kon niet worden uitgesloten dat de stoffen in handen van kinderen kwamen of dat de postbode eraan werd blootgesteld. Het zat in een simpel schroefpotje bij de post”, sprak de rechter. “U heeft grote risico’s genomen. Sommige zelfdodingen hadden met de juiste therapie misschien kunnen worden voorkomen.”

Als Schot na het uitzitten van zijn straf nog eens de fout in gaat, moet hij van de rechtbank direct 1,5 jaar extra de gevangenis in.

Demonstratie

“Alex is erg geschrokken van de uitspraak”, zo zegt zijn advocaat Tom Gijsberts. Schot zelf hoorde de uitspraak roerloos aan. Op de publieke tribune zaten tien demonstranten die een wit hesje droegen met daarop de tekst: 'Baas over eigen sterven’.

Alex Schot werd in juli 2021 opgepakt nadat verschillende mensen overleden na het innemen van het middel X. Iedereen kon de pakketten bestellen: waarom kopers het middel wilden, vroeg hij niet. Hij verstuurde de pakketten per post, soms met honderden tegelijk.

De Eindhovenaar verkocht het middel, omdat hij vindt dat mensen zelf mogen kiezen wanneer zij overlijden. Volgens hem zou het tot een zachte dood leiden. Nabestaanden vonden dat er geen sprake was van een 'zachte dood', zoals Schot beloofde, maar noemden het tijdens een eerdere zitting 'een lijdensweg'.

Paniekaanval

Sommigen kregen voor zij stierven een paniekaanval of een epileptische aanval. Ook zijn er verhalen bekend van mensen die spijt kregen nadat ze het middel al hadden ingenomen. "Soms duurt het wel veertig uur voordat iemand overlijdt", zei het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Volgens het OM ging Schot grootschalig en professioneel te werk. Zijn appartement was jarenlang een productieplaats. Schot kon volgens justitie goed leven van de handel in de zelfdodingspakketten, die hij voor 45 euro per stuk verkocht, inclusief anti-braakmiddel en instructies. Volgens de rechtbank was hij niet uit op geld en verdiende hij er alleen wat leefgeld mee.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur per dag bereikbaar) en 113.nl.

