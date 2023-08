Kilo's softdrugs en tienduizenden euro's gevonden bij politie-actie

Twaalf kilo hennep, ruim een kilo hasj en 45.000 euro aan contanten. Deze vondst deed de politie maandag in twee buurhuizen aan de Reginadonk in Roosendaal. Bij de actie door de politie werden drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen (28 en 36) uit Roosendaal en een man van 39 uit Halsteren. De man van 28, Omar E., reed vorig jaar in Oud Gastel vier mensen dood.

De mannen uit Roosendaal werden bij de huizen aan de Reginadonk aangehouden, de verdachte uit Halsteren op de A58. De drie worden verdacht van drugshandel en zitten nog vast. De politie kwam in actie omdat ze het vermoeden hadden dat er drugs in de huizen te vinden waren. Probeerde te vluchten

De 28-jarige verdachte werd in de achtertuin van een van de huizen aangehouden. Hij vluchtte op dat moment voor de politie en probeerde over een schutting te klimmen. De 36-jarige man werd thuis aangehouden en de man uit Halsteren was het haasje toen hij met zijn auto op de A58 bij Wouw reed. In zijn auto vond de politie een kilo hennep en negentig gram hasj. Naast de drugs en het geld, nam de politie ook een duur horloge en een auto in beslag. LEES OOK: Man die bij verkeersongeval 4 mensen doodreed, nu opgepakt voor drugshandel