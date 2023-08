Man die bij verkeersongeval 4 mensen doodreed, nu opgepakt voor drugshandel

Omar E. Bij de politie-actie werden drugs en geld gevonden (foto: politie.nl) Volgende 1/2 Omar E.

Omar E., de 28-jarige man uit Roosendaal die vorig jaar in Oud-Gastel een ongeluk met vier doden veroorzaakte, is maandag opnieuw opgepakt. Bij een politieactie in zijn huis aan de Reginadonk en dat van de buren, werden kilo's softdrugs en tienduizenden euro's aan contact geld gevonden.

Bij het ongeluk vorig jaar september ramde Omar E. met een in Duitsland gehuurde Mercedes een overstekende Toyota. Hij reed op dat moment zo'n 150 kilometer per uur. Bij de enorme klap kwamen twee moeders en twee jonge kinderen uit Bosschenhoofd om het leven. Een meisje overleefde de crash. De rechtbank besloot eerder dit jaar dat E. na een voorarrest van een half jaar zijn proces thuis af mocht wachten. Als hij zich tenminste aan strenge voorwaarden zou houden. Die heeft hij met het bezit van de drugs overtreden. In totaal werden 12 kilo hennep, ruim 1 kilo hasj en 45.000 euro cash gevonden bij de inval. Overigens kan de politie op dit moment niet bevestigen of het inderdaad om dezelfde man gaat.