Vuurwerkbom ontploft bij de buren: 'We zaten meteen tegen het plafond'

De schrik zit er nog goed in bij Jerry Jubithana (61), nadat een vuurwerkbom afging voor de deur van zijn buren. Dat gebeurde maandagnacht in de Giraffestraat in Breda. Door de knal sneuvelden ook de ruiten in zijn eigen voordeur. "Dit geeft je gevoel van veiligheid wel een knauw."

Rond vier uur ging de vuurwerkbom af. "Mijn vrouw en ik zaten meteen tegen het plafond", vertelt Jerry. "Het was zo'n harde knal. Ik ben meteen uit bed gesprongen en naar het raam gelopen. Maar daar zag ik helemaal niks. Alleen één grote rookwolk." Toen hij een paar tellen later buiten kwam, zag hij ook zijn buurman. "Die was helemaal beduusd en vroeg zich af wat er gebeurd was. Toen de politie er even later was, hebben ze de camerabeelden teruggekeken. Daarop zie je de dader wegrennen. Hij is even verderop zijn capuchon verloren. Die hebben de agenten meegenomen." Ondertussen wordt ook Jerry steeds bozer. "Waarom zou je dit doen? Het heeft geen enkel nut. Het gaat om een gezin met vier kleine kinderen. Voor hetzelfde geld moet een van hen naar het toilet. Dan kom je langs de ruit, waar nu de bom af is gegaan."

"Wat kun je ertegen doen? Helemaal niks."

Het is bovendien niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt in de straat en dat maakt het extra zuur. Zo werd in oktober 2021 een brandend voorwerp tegen een huis aan de overkant gegooid. En begin vorig jaar werd bij dezelfde buren van Jerry ook al eens vuurwerk door de brievenbus gegooid. "Dat geeft je gevoel van veiligheid wel een knauw." De politie onderzoekt nog of er een verband is met de eerdere ontploffingen. "Wie hierachter zit? Geen flauw idee", zucht Jerry. "Maar wat kun je ertegen doen? Niks. Alleen de boel maar weer laten maken."

Buurman Jerry laat de gesprongen ruiten bij zijn voordeur dinsdag maken.