Man (26) dreigt Geert Wilders te onthoofden: celstraf en contactverbod

Een man van 26 uit Roosendaal krijgt een jaar celstraf omdat hij gedreigd heeft Geert Wilders zijn hoofd af te snijden. Hij bedreigde ook studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool en Tilburg University, waar hij ooit studeerde. De man moet vijf jaar lang uit hun buurt blijven en mag geen contact met hen leggen, zo bepaalde de rechter ook.

Het bedreigingen vonden plaats tussen 1 januari en 10 augustus vorig jaar. De dader had in die periode last van psychoses en hij gebruikte cannabis. Toch vindt de rechter dat de beschuldigingen hem deels kunnen worden aangerekend. Volgens de rechter waren zijn dreigementen een schreeuw om aandacht en wilde hij vooral hulp.

Uit de uitspraak blijkt dat de man zelfs een voormalige medestudente achterna is gereisd naar Dubai. Ook haar vader moest het ontgelden. Die man werkte toen bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij kreeg daar mails waarin gesproken werd over het afhakken van hoofden of het neerschieten met een Kalasjnikov.

Gevaar voor herhaling

De man werd vorig jaar augustus aangehouden. Twee maanden later werd hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen contact zou opnemen met zijn slachtoffers. Binnen een paar weken zat hij weer achter slot en grendel, omdat hij zich niet aan die afspraken hield.

De rechtbank vindt dan ook dat er een groot gevaar voor herhaling is. Daarom koos de rechter voor een stok achter de deur. Als de man zich niet aan de voorwaarden van de reclassering houdt, krijgt hij nog eens vier maanden celstraf.